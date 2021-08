Caballero: "Fue el mejor día de mi vida, lástima de la derrota"

Raúl Caballero pasó por los micrófonos de UDA Radio para analizar su debut con la Unión Deportiva Almería. El canterano lleva toda la pretemporada trabajando con Rubi y se encontró con que el míster le daba la oportunidad en Lezama ante el Amorebieta. "Fue un día especial, bonito, posiblemente el mejor de mi vida, pero agridulce por no haber conseguido la victoria. He contado con minutos durante todo el verano, estoy agradecido a Rubi y al cuerpo técnico", apuntaba el jiennense que aprovechó el día de descanso para marcharse a su pueblo para disfrutar de la nube en la que está cualquier futbolista que llega al fútbol profesional.

"Me escribieron mucho: aficionados, amigos, familia, antiguos compañeros... En ese momento no era consciente de lo que me había pasado. Estaba triste por el resultado, luego me di cuenta que había debutado en Segunda. Ahora llevo unos días en Martos, mi pueblo, disfrutando con mis padres y hablando de ello", dice un Raúl Caballero que recuerda los muchos sacrificios que ha hecho su familia para que haya podido llegar a la segunda categoría del fútbol español: "Cuando estaba en Córdoba, siempre me llevaba mi madre a entrenar. Era una hora de trayecto y me llevaba a diario. No olvidaré nunca esto".

El ariete es futbolista del filial. El año pasado hizo muchísimos goles en Tercera, pero sabe que le queda mucho por crecer para ir metiendo la cabeza en Segunda División. "El ritmo de competición es muy diferente, en Tercera puedes tener el balón en los pies, en Segunda te placan pronto, hasta en los entrenamientos. Estoy trabajando para mejorar los desmarques, de cara a puerta... Tengo que seguir creciendo futbolísticamente", y para ello no duda que está en el camino correcto: "Tanto sacrificio al final tiene su premio. Toca seguir remando y trabajando para tener más oportunidades.

De cara a las jornadas venidera, ya con su competición con el filial próxima a comenzar, Caballero confía en volver a tener minutos y, ante todo, sumar puntos con el primer equipo. "Ojalá que pueda tener más oportunidades, pero sobre todo que consigamos ganar. Si puedo ayudar con algún gol o con trabajo, mucho mejor", terminaba en un audio enviado por el club.