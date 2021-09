Carriço: "Quiero luchar por cosas grandes"

Con las cuatro Europa League que celebró vistiendo la camiseta del Sevilla FC, Daniel Carriço es, de largo, el futbolista que cuenta con más títulos de gran importancia en el actual plantel de la Unión Deportiva Almería, entidad que lo presentó este miércoles oficialmente en la sala de prensa del Mediterráneo. "Quiero agradecer al presidente y a la dirección deportiva del Almería por darme la oportunidad de formar parte de este proyecto ilusionante para mí en esta fase de mi carrera. Vuelvo a España, un país en el que he sido muy feliz, y esto es un proyecto con mucha ambición de subir a Primera División. Hemos formado una gran plantilla y espero hagamos un gran equipo", comentaba el central luso en sus primeras palabras como jugador rojiblanco ante los medios.

A su lado, como es habitual en las presentaciones de la UDA, Mohamed El Assy, que quiso "dar la bienvenida a Carriço". Según expresaba el director general del Almería, "teníamos claro que necesitábamos un jugador en su posición, sobre todo de su calidad y experiencia. Hemos luchado y esperado mucho por tenerle en el equipo y quiero agradecer todos los esfuerzos que ha realizado por creer en nuestro proyecto y estar aquí con nosotros en la Unión Deportiva Almería. Te deseamos la mejor de las suertes para esta temporada".

El defensor de 33 años de edad comentó que "llevaba dos años en China y necesitaba volver a competir a este nivel. Cuando apareció esta oportunidad me gustó, soy un jugador ambicioso, que le gusta competir y veo que esta plantilla tiene esa ambición. Quiero luchar por cosas grandes y este año pasa porque el Almería esté el próximo en Primera". Sobre sus últimos cursos, militando en el Wuhan, recordaba que "allí la liga no es tan fuerte, pero hay extranjeros con calidad. Por el tema de la COVID-19 hemos tenido temporadas diferentes, jugando un partido cada tres días sin casi poder recuperar. El nivel no es tan exigente, pero he jugado muchos años en España y sé lo que es competir aquí".

Su aventura en el fútbol chino no fue tan agradable como esperaba, sobre todo por los efectos del coronavirus a nivel mundial. "Jugamos en sistema de burbujas, por la pandemia. No podía ver a mi familia, a nadie. Fue una experiencia dura, pero de todo se aprende y se crece. Algo que contar a mis nietos en un futuro", asegura el portugués, que tiene claro que la Segunda División española "es una liga muy competitiva y creo que la UD Almería tiene muchas posibilidades de hacer un gran año. No va a ser fácil, porque hay dos plazas directas a Primera y luego el play off será más difícil aún".