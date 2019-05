Corona, muy dolido con Fran Rodríguez

Miguel Ángel Corona ha salido al paso de unas declaraciones de Fran Rodríguez en las que aseguraba sentirse "molesto y decepcionado" con la entidad por cómo había gestionado su grave lesión de rodilla y también porque el Almería no haya tenido el gesto de ofrecerle la renovación pese a haber estado más de un año en el dique seco recuperándose.

El director deportivo del conjunto rojiblanco ha sido más duro de lo que acostumbra para referirse a la situación del lateral diestro granadino desde la perspectiva del club: "El club también está muy decepcionado con él porque creemos que no merecemos esa consideración, máxime tras un año y dos meses, después de lesionarse con más de 15 meses de margen de contrato, con lo cual tampoco es muy necesario el gesto que refiere. Es un tema difícil para mí, tengo mucho dolor dentro porque personalmente le regalé un libro cuando lo iban operar, he estado cerca y en su contratación hice un esfuerzo terrible para sacarlo del Zaragoza. Más allá de como club, personalmente me duele".

Acto seguido desvelaba un episodio según el cual Fran Rodríguez negó la posibilidad de que el club se reforzase en la recta final de la pasada campaña cuando tenía la opción al ser una lesión de larga duración: "Hubo un momento en el que no pensó en el equipo. No pudimos contratar a un jugador debido a su lesión de larga duración porque no quiso firmar una documentación que exigía la Liga, al creer que le perjudicaba la llegada de otro jugador porque pensaba en él, y era momento de pensar en la UD Almería. Esto es así y en la LFP nos dijeron que era la primera vez en la historia que sucedía esa circunstancia".

Según ha podido saber Diario de Almería, el jugador aludido por Corona es Rodrigo Tarín, que tras no contar para el Barça B acabaría en las filas del Leganés. El interés del Almería no pudo concretarse por la negativa de Fran Rodríguez y propició que en la última jornada, cuando el equipo se jugó el descenso en el Anxo Carro de Lugo, Fran Fernández tuviese que tirar de Owona como carrilero diestro al estar sancionado Marco Motta y del canterano Navas en la segunda mitad al ver que al camerunés le costaba acoplarse a la posición.

Durante la presentación de la ampliación de contrato de Chema, Corona abordó otros asuntos de la actualidad rojiblanca como la búsqueda del sustituto para FF: "Creemos que es más importante el convencimiento que la premura en el tiempo y estamos analizando y gestionando para tomar una decisión que nos haga estar convencidos, con el enamoramiento e ilusión que precisa la contratación del nuevo entrenador".

Ante la política de renovaciones iniciada por el área deportiva, Corona no descarta que en las próximas fechas puedan añadirse otros jugadores que han cuajado un buen curso: "No sé el porcentaje exacto, pero sí es cierto que tenemos un ramillete de futbolistas que tienen que ser mejores incluso habiendo hecho un gran año. Nos esforzaremos en que encuentren felicidad en seguir con nosotros un tiempo y la plantilla sea la base de este año. Trabajamos sin descanso mirando al futuro, el fútbol te lleva a una velocidad en la que parece que solo existe la inmediatez y el presente, pero debemos pensar también en el futuro".

Nuevamente tuvo que salir al paso de la supuesta candidatura de Jesús Muñoz, segundo de FF, al banquillo, al no haberlo descartado Alfonso García como sí han hecho ya el propio Corona e Ibán Andrés de forma taxativa: "El presidente lo que quiso expresar es que si tiene que responder a cada nombre que pueda surgir en los próximos quince días de manera particular esto va a ser poco serio. La figura de Jesús, como bien dijo Ibán, no nos la planteamos porque estamos en otros perfiles y circunstancias. Puede ser que diga una característica y acabemos enamorándonos de otro, pero tenemos claro que necesitamos un entrenador con ilusión máxima por entrenar al Almería, lo que le dará dedicación al 200%, energía, pasión y convencimiento, además de ver la posibilidad de crecimiento para él. Eso nos ha dado resultado con Fran y buscamos que baste convencerlo con el hecho de venir a entrenar al Almería".

Cuestionado sobre la situación de los arietes cedidos, Hicham (UCAM) y Sekou (Mestalla), aclaraba que lo lógico es que el futuro técnico conozca sus cualidades antes de tomar una determinación, si bien dejó caer que no andan contentos con el hispano-marroquí: "Estamos hablando con sus representantes. Se produce una situación y es que el entrenador que venga es probable que no los conozca y habrá que darle la oportunidad de opinar. La cesión de Hicham no ha sido lo satisfactoria que las dos partes queríamos, ya que no ha cuajado en ninguna de sus dos partes [Castellón y UCAM]. Sekou ha estado bien cuando ha podido participar, pero una lesión le impidió dar el rendimiento que todos hubiéramos esperado y que le hubiera venido muy bien en cuanto a bagaje".

Capítulo aparte mereció también la posible solicitud a sus respectivos clubes de un nuevo préstamo de los cedidos que han rendido a buen nivel, casos de Saveljich, Ibiza o Andoni: "Estamos muy contentos con lo que nos han aportado. Esteban tuvo mucha más participación y Andoni menos, pero una primera vuelta rozando el sobresaliente. Son situaciones que no dependen solo de lo que quisiéramos, nos encantaría a nivel deportivo tenerlos, pero no depende de la UD Almería. En el Levante está habiendo cambios en la estructura y no creo que tengan siquiera una valoración definida en cuanto a Esteban. De Andoni no he tenido comunicación en profundidad con el Athletic Club. Con Ibiza, salvando el periodo en el que por problemas físicos no ha podido participar, cuando lo ha hecho con ritmo y confianza ha dado un buen nivel, pero no podemos pronunciarnos porque no depende solo de nosotros".