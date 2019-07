Corpas: "Estoy centrado al 100%, aunque hasta el 2 de septiembre pueden pasar muchas cosas"

Con las marchas de tres de los puntales del curso pasado ya confirmadas (Rioja, Saveljich y Real) y la de Álvaro Giménez en camino, Corpas podría ser el quinto elemento en buscar otros aires y aunque admite estar al 100% concentrado en el 'stage' de Estepona, no cierra la puerta a una posible salida reiterando que hasta el 2 de septiembre el mercado está abierto.

¿Le toca asumir galones de veteranía?

-Veterano porque llevo un año y conozco cómo funciona el Almería. Más que eso es ponerle fáciles las cosas a las personas que llegan porque todos remamos en la misma dirección y queremos ganar. Si lo ponemos fácil como a mí cuando llegué, pues mucho mejor.

¿La fórmula del éxito pasa por un buen vestuario?

-Los partidos se ganan desde dentro, teniendo un vestuario unido en el que vayamos todos a una. Intentaremos seguir la misma dinámica del año pasado, con un vestuario excepcional, que ganaba partidos con los del banquillo e incluso los que estaban en la grada.

¿Qué le gusta de este nuevo equipo?

-La exigencia que tiene cada uno. Eso es importante, aparte de las consideraciones externas para mejorar el día a día, la autoexigencia es clave.

¿Las bandas van a cambiar mucho en esa filosofía de ida y vuelta?

-El equipo tendrá el sello de Óscar, pero cada uno lleva intrínseco lo que le ha hecho llegar hasta aquí. Hay matices que han cambiado y cada uno tiene que ver lo que debe mejorar.

¿Cómo ve la adaptación del técnico?

-Lo importante es encajar las piezas entre los jugadores y el pensamiento del cuerpo técnico. Hay buena sintonía para ganar el día 17 el primer partido de Liga.

¿Qué tal las entradas y salidas del mercado?

-Hasta el 2 de septiembre el mercado está abierto y puede haber tanto salidas como entradas. Lo bueno es que aquí estén los mejores para lograr los objetivos. Considero a todos integrantes del equipo y con ellos trabajamos.

¿Su futuro pasa por la rojiblanca?

-Estoy tranquilo, 100% centrado en el Almería aunque hasta el 2 de septiembre pueden pasar muchas cosas. Centrado en el stage y preparando el duelo ante el Albacete.

¿De qué modo valora la competencia que ha llegado para la banda?

-Eso te hace exigirte más y ser mejor. Ponerle las cosas difíciles al míster para elegir el once y el banquillo es importante para el equipo.

Se ha ido Rioja, ¿lo echa de menos?

-Sí, veníamos del Marbella, conseguimos juntarnos en el Almería y se le echa de menos. Es buena persona y un grandísimo futbolista. También era el compañero de habitación. Tiene la cabeza centrada y espero que disfrute esos momentos.

Este verano ha aprovechado para contraer matrimonio...

-Sí, me he casado y es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Estoy contento y disfruto de esta nueva etapa.

¿Qué expectativas se pone para el curso 19-20?

-Si nos ponemos objetivos a largo plazo sin cumplirlos a corto nos estamos equivocando. Lo que nos llevó a pelear por el play-off fue ir partido a partido dándolo todo. La meta es igual, la permanencia holgada y a partir de ahí intentar más cosas. Si la gente no celebra un décimo o undécimo puesto nos equivocamos porque esta división es muy complicada con los equipos que han descendido.

El domingo se mide a sus ex...

-Será muy especial porque del Marbella tengo buenísimos recuerdos tras jugar ese play-off. Fue maravilloso y la gente me tiene mucho cariño, yo también por la oportunidad de llegar a ese club. Me encontraré con algunos amigos que conservo e intentaré disfrutarlo. Le deseo suerte en la próxima campaña.

De Segunda B a asentarse en Segunda en un solo año...

-El año pasado la categoría era desconocida y venía con muchísima ilusión, que mantengo. Tengo ganas de que acabe la pretemporada porque se hace un poco dura aunque entendemos que es gasolina para la temporada. Espero entrar en el once ante el Albacete y hacer un buen papel.

Ha llegado fino, fino...

-No le encuentro explicación, pero sí he llegado bastante más delgado y me encuentro excepcional. Parece incompatible por haberme casado, pero seré un 'rara avis'.

¿La asignatura para mejorar cuál puede ser?

-En todos los aspectos del juego. Si nos acomodamos a volver a hacer lo mismo del año pasado no sirve para nada. Quiero mejorar en todo, en particular de cara al gol. Por decisiones erróneas mías, porque el contrario juega o por falta de suerte no ha entrado. No me obsesiona, pero quiero mejorarlo.