Demirovic, un '9' que también puede actuar de '10'

Ermedin Demirovic, delantero cedido por el Alavés al Almería en este mercado de invierno, ha sido presentado de manera oficial como nuevo jugador rojiblanco por Miguel Ángel Corona, director deportivo del club, que ha elogiado las características del futbolista bosnio, que desde el inicio de esta temporada ha estado jugando, también a préstamo, en el Sochaux de la Segunda División francesa.

Corona explicaba que Demirovic “viene a completarnos la delantera porque si es verdad que contamos con otros jugadores, sus características son diferentes y compatibles con lo que ya tenemos”. Seguidamente añadía que “tiene tan sólo veinte años y un futuro prometedor”, para a continuación subrayar que “va a afrontar un reto con nosotros y lo que le pedimos, como hacemos con todos los jugadores, es que defienda con orgullo la camiseta, que seguro lo va a hacer”. Sobre sus características indicaba que “es rápido y se desenvuelve muy bien dentro del área a la hora de buscar el remate. Viene a ayudar y esperamos mucho de él”.

Demirovic, que ha sido internacional en todas las categorías inferiores de Bosnia, e incluso fue convocado para la selección absoluta, aunque no llegó a debutar, manifestaba en su presentación que “quería volver a España y a un gran club como es el Almería, que ha apostado por mí. Además he hablado con compañeros y que me han destacado a la entidad”. De hecho, como lo reconocía Corona, ya se intentó contar con sus servicios la temporada pasada pero el Alavés no le dejó salir.

El futbolista bosnio se define “como un delantero centro, aunque también puedo jugar por detrás”. Como destacaba “el fútbol que hace el Almería es perfecto para mis características como jugador. He hablado con el entrenador y también vi al equipo en el partido que jugó contra el Cádiz. Estoy contento y dispuesto a trabajar al máximo y a ayudar”.

Por otro lado puntualizaba que “intentaré hacer goles, pero por encima de todo está el equipo y contribuiré todo lo que pueda poniéndoselo fácil a mis compañeros”. Ermedin Demirovic se plantea como primer objetivo “ganar a Osasuna”, y apostillaba que “no podemos hablar más allá de lo que más inmediato. Debemos ir partido a partido, y cuantos más ganemos, mejor”.