Édgar: "Pedimos perdón si a la afición le molestó que no diésemos la vuelta"

Édgar González Estrada (Sant Joan Despí, 1-4-1997) ha completado un primer curso como rojiblanco potable en el aspecto personal. No en vano ya ha realizado 28 apariciones, tres más que el curso pasado en las filas del Real Betis, exequipo al que visita el próximo domingo (21:00). Con contrato con la UD Almería hasta 2028 ya dijo hace unas semanas que estaba dispuesto a devolver al equipo a Primera bajando a Segunda, categoría que únicamente ha pisado en en la campaña 2020-2021 durante su cesión en el Real Oviedo.

Vuelta al Villamarín: "Es un partido especial, me gustaría llegar en otra situación, pero individualmente lo será porque es un club que me lo dio todo y es muy importante para mí. Será bonito volver al Villamarín por primera vez".

0-0 en la ida: "El planteamiento será parecido a la ida, dos equipos que quieren tener el balón. Aquí salimos muy bien, hasta la expulsión [Bellerín], fue inexplicable que el balón no entrase y no ganáramos. El Betis en tramos somete al rival pero se le puede hacer daño si estás ordenado".

Reacción al descender: "El día del descenso nos dolió mucho. Fue una situación difícil, no sabía muy bien cómo actuar. Si a la afición le molestó que no diésemos la vuelta, pedimos perdón. Lo importante es competir y darlo todo. Los gestos podían haber sido mejores o peores. Nunca he estado en esta situación ni espero volver a estar, pero fue una reacción natural que nos salió. Lo importante es dar la cara en el campo y defender la camiseta. La situación es horrible, nadie la quiere. Estar descendidos cuando quedan cinco partidos es duro, un sufrimiento, pero somos profesionales de esto y el objetivo individual es dar el máximo nivel y defender al club en lo colectivo".

Acabar con orgullo: "Excepto en contadas ocasiones, el equipo ha competido, incluso con los equipos de arriba. Queremos darle una victoria a la afición en casa, que no ha habido ninguna en todo el año y al grupo le duele muchísimo. Defendemos un escudo, unos trabajadores, afición y ciudad".

Ambiente: "El del Villamarín es el mejor ambiente que hay en Primera y por lo que he jugado en Europa el mejor estadio en el que he jugado. Su afición siempre alienta mucho al equipo y apoya en los tramos difíciles. Es para disfrutarlo".

Copa con el Betis: "La Copa fue muy especial porque desde la primera ronda hasta la final jugué todos los partidos. Fue algo mágico y especial. Aunque no disfruté la final en el campo, el hecho de llegar allí ya daba igual si jugaba o no porque me sentí muy importante".

Militó en Segunda con el Oviedo: "Los que hemos pasado por Segunda sabemos que es una categoría muy dura, con una igualdad muy grande en la que todos los partidos se deciden por detalles o estrategia. Habrá tiempo de pensar en el año que viene para ascender, lo importante es acabar dignamente. El proyecto del club ya ha pasado por la fase de Segunda y tiene clara la fórmula. Yo lo viví con el Oviedo, jugué contra el Almería y era un equipo muy duro. Cuando bajas parece que será fácil, pero no es así. Hay que hacer buena plantilla y preparar las cosas bien".

Pretemporada: "No soy preparador físico, pero está claro por mi experiencia que una buena pretemporada es clave. No creo que sea ningún secreto para iniciar bien el año y compensar bien las cargas para estar al máximo nivel".

Isco diferencial: "Con Isco no he coincidido pero es un gran jugador, también está Fekir. Vienen de un mismo estilo de hace años y aunque Isco está siendo el más diferencial cada partido lo deciden jugadores distintos. Habrá que frenar en bloque a un rival con muchas individualidades".

Salir a ganar: "Por desgracia nuestro año ya está decidido, pero es nuestro trabajo y tenemos que salir a ganar sin pensar si el rival se juega Europa o el descenso. Lo más sano para la competición es salir como si te jugaras algo para afrontarlo como cualquier otro".

Irrupción de Marcos Peña: "Tiene un gran nivel, suma mucho en los entrenos porque trabaja al máximo y tiene ganas de mejorar y aprender. Pregunta cosas, pide consejos y se fija en lo que le dice el entrenador. No es fácil venir de una categoría inferior debutar y rendir a ese nivel".