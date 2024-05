El Almería y el consuelo de no acabar como peor colista de Europa ni de la historia liguera

Quien no se consuela es porque no quiere. Consumado el descenso matemático hace ya dos jornadas, a la UD Almería únicamente le quedaban metas menores que alcanzar. La primera es intentar eludir el farolillo rojo, empresa complicada por cuanto el Granada sigue cuatro puntos por delante. La segunda es no acabar el curso sin haber ganado un solo partido en el Power Horse, cometido también complicado por cuanto el siguiente duelo casero será ante el Barça, si bien en la última jornada podría llegar un Cádiz también descendido. La tercera es no acabar como el peor colista de la historia la liga española ni de las grandes ligas europeas.

De momento, y gracias a los siete puntos sumados sobre dieciocho posibles en las seis jornadas que Pepe Mel lleva al frente del banquillo, el equipo se ha proyectado a 17 puntos y ya no pasará a los libros por ser el peor colista del campeonato doméstico, mancha que seguirá ostentando el Sporting de Gijón de la campaña 1997-1998, que solo sumó 13 puntos. El siguiente peldaño a eludir es el de segundo peor registro histórico, compartido por tres conjuntos andaluces, Córdoba, Granada y Málaga, con 20 puntos. Un triunfo en las cuatro jornadas restantes permitiría al menos igualarlo.

Otro dato mejorado gracias a la segunda victoria de toda la temporada es el de no ser el peor colista de las grandes ligas europeas, dudoso honor que momentáneamente recae sobre la Salernitana, que en la Serie A italiana apenas ha conseguido sumar 15 puntos en una jornada más. En la Premier League inglesa el Sheffield United tampoco mejora a la UDA, con 16 puntos pese a haber disputado dos jornadas más, mientras que en la Bundesliga alemana el registro del Darmstadt 98 iguala al de los rojiblancos al sumar a estas alturas 17 puntos, en su caso llevando dos jornadas menos.