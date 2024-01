Édgar: "No me arrepiento de haber fichado por el Almería"

Tras un comienzo dubitativo en el eje de la zaga, Édgar González ha logrado convertirse con el paso de las jornadas en uno de los fichajes que mejor rendimiento está ofreciendo desde su llegada el pasado verano a las filas rojiblancas -particularmente como pivote defensivo en el centro del campo-, decisión de la que aseguraba no arrepentirse en el programa Gol a Gol de Canal Sur Televisión: "No me arrepiento de haber fichado por el Almería. Las decisiones se toman con la mejor intención posible".

🗣️ Hablamos con @edgargon3, jugador de la @U_D_Almeria, para analizar la situación de su equipo en la presente campaña.



📲 #GolAGol29ene pic.twitter.com/ZGPyU3R08I — Gol a Gol (@GolAGolCSur) January 28, 2024

Periodista de carrera, el defensor de la UDA asumía sin excusas que la campaña está resultando decepcionante a todos los niveles: "No está siendo la temporada que esperábamos cuando firmamos en verano. Nuestro objetivo era estar lo más arriba posible".

Acerca de la abultada derrota ante el Alavés (0-3) que prácticamente cercena cualquier ínfima posibilidad que quedase de optar a la permanencia el exbético admitía que les cuesta mucho jugar ante rivales que saben encerrarse bien atrás y en cambio se sueltan más cuando los contrarios asumen más riesgos, casos de los duelos frente a Girona y Real Madrid: "Afrontamos el partido del Alavés como cualquier otro. Jugamos mejor ante equipos que nos dejan espacios atrás. Es un partido difícil de analizar porque el Alavés se encuentra con 2 ocasiones y las mete, pero es culpa nuestra por conceder esas acciones. Veníamos en buena dinámica tras dos grandes partidos ante Girona y Real Madrid".

Autor de dos vistosos tantos este curso en Montjuic y el Bernabéu, los feudos de los dos grandes, Édgar está llamado a convertirse en un pilar en la búsqueda de un rápido regreso a la máxima categoría y lanza un mensaje de agradecimiento a los seguidores rojiblancos, que ante el Alavés volvieron a responder con más de 13.000 espectadores en el Power Horse pese al desastroso curso del equipo: "Queremos devolverle a la afición todo lo que nos está dando".