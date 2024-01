Embarba: "El equipo no ha estado a la altura"

Después de una vuelta completa sin ganar las entrevistas a cualquier jugador de la UD Almería resultan cacofónicas, si bien Adrián Embarba sigue esforzándose en mostrar un discurso autocrítico y positivo dentro de la depresión generalizada. Capitán sin brazalete, el extremo madrileño espera que el equipo pueda mostrar pronto la verdadera medida de sus posibilidades y no descarta hacerlo el domingo ante el colíder de Primera, un Girona contra el que los rojiblancos llegaron a ponerse 0-2 en la ida en el debut de Gaizka Garitano en el banquillo para acabar goleados. Embarba al menos no da su brazo a torcer.

¿Cómo se afronta la visita del colíder arrastrando una mochila tan pesada?

Es difícil encararlo cuando llevas una primera vuelta entera sin ganar, hay que ser realistas. El equipo no ha estado a la altura y, aunque cueste, hay que reponerse y pensar en positivo. Estamos entrenando bien y con una actitud sin reproches pese a los resultados. Toca superar eso y volver a coger la confianza como pueda tener el Girona en base a las victorias, es justo la dinámica contraria a la nuestra. Tenemos que afrontarlo a nivel físico y mental como una final aunque suene a tópico. Algún día llegará la primera victoria.

¿En qué modo repercute estar en números rojos a nivel de confianza?

Cuando te metes en una dinámica negativa lo más difícil es la cabeza. Para mí es el 80% del jugador, esa confianza y creer en ti mismo, así como que el grupo acompañe. Estamos todos en esa dinámica tras una vuelta que marca a un equipo y a un club a nivel de resultados. No hemos hecho el trabajo y hay que recuperarse cuanto antes. El míster ha ayudado mucho, estamos siendo muy compactos. En la ida nos pusimos 0-2 allí y ahora les costaría remontarnos ese resultado porque somos más equipo y los partidos se nos van por poco. Hay que confiar para que llegue esa victoria y tengamos esa mentalidad de confianza, ojalá sea ante el colíder, que está haciendo las cosas muy bien.

¿Ser colistas va acorde con la calidad de la plantilla?

Creo que al principio de temporada se veía una muy buena plantilla y somos los mismos. Quizá no hayamos dado nuestro mejor nivel, hay que ser objetivos, responsables y autocríticos, pero somos los mismos jugadores. Solo cambia la confianza y creo que somos mejor equipo como para ser últimos sin ganar, se nos escaparon muchos puntos en los últimos tramos de partido ante rivales directos por la salvación y eso te frustra. Se han juntado muchas cosas y hay que mirar adelante para quitarnos esa mochila ya.

Llega un Girona que solo fue derrotado por el Real Madrid en la primera vuelta.

En el vestuario hemos hablado que les da igual meterles 4 goles porque van a hacerte 5 o los que puedan. Tenemos que pensar en nosotros, analizando el rival para contrarrestar sus virtudes y aprovechando sus defectos. Pero debemos remar juntos y si nos centramos en eso dará igual el rival que venga. Si jugamos como la plantilla que somos podemos ganarle a cualquiera pese a no haber logrado aún ninguna victoria.

Siempre han arrancado encajando el primer gol salvo ante Girona y Getafe, ¿es hora de dar el primer golpe?

Cuando recibes un gol es un jarro de agua fría y cuesta remontar, más aún en una situación negativa. Pero cuando nos pusimos por delante tampoco lo supimos gestionar. Si estamos ahí es porque no lo hicimos como debíamos. Tuvimos tramos buenos siendo protagonistas, pero recibes gol a balón parado o en algún detalle y te hundes, te cuesta reponerte a nivel mental. El Girona cree en sí mismo y mete muchos goles por eso mismo.

¿Cuál es su relación con Míchel, técnico rival?

Con Míchel sigo teniendo mucha relación, hablo con él de vez en cuando y todas las temporadas nos escribimos. Incluso nos echábamos algún pádel y fuimos a cenar en Barcelona. Dentro de la plantilla es un jugador más, es un pedazo de entrenador y me alegro por todos sus éxitos porque se los merece. Cuanto más confianza tienes más te machaca. A mí me hacía mucho hincapié en dar más continuidad al balón, que me la jugase de verdad y no tuviera pérdidas fáciles, algo que he trabajado y tengo que mejorar.

¿Hasta qué punto les ha condicionado jugar tantas jornadas sin un '9' de referencia?

No queremos que suene a excusa porque llevamos tiempo diciendo que las bajas nos han afectado. Tener lesionados a dos delanteros importantes al final se nota porque no hay un rematador ni rupturas o alguien para aguantar balones. Jugamos con jugadores que pueden actuar ahí pero no es su primera posición. Podemos complementarlo y el equipo trabaja para que no se note, aunque a día de hoy no haya dado resultado. Ahora nos cuesta más hacer goles y nos acordamos más de esas bajas, pero el fútbol es así y hay que intentar solucionarlo.

¿Recuerda su primer gol como rojiblanco de falta directa precisamente ante el Girona?

Quizá sea el mejor gol de mi carrera. El no tener confianza hace que no arriesgues en cuanto a eso y a veces pienso por qué no he probado más a tirar. Hay amigos que están pendientes y me dicen que tire más, también porteros rivales. Eso hace que no tengas los resultados porque estás cohibido y no haces lo que debes en el momento. Hay que limpiar la mente y que cada uno haga su trabajo.

¿Hasta qué punto hay ganas de ganar sin que suene a mensaje hueco?

Me considero como jugador y persona muy responsable, autocrítico conmigo mismo. Sé dónde está mi tope y hasta dónde puedo llegar y el equipo también está en esa situación. Lo fácil es echar balones fuera y poner excusas de bajas, árbitros, mala suerte, etcétera. Me quema dentro porque es lo que nos ha tocado vivir y hay que afrontar lo que nos viene porque si el aficionado lo sufre, nosotros mucho más.