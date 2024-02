Garitano: "No hemos sido un equipo de Primera División defensivamente hasta ahora"

El míster de la UD Almería ha comparecido este mediodía en la sala de prensa del Power Horse Stadium. En otra semana en la que el equipo no ha sumado los tres puntos, el de Derio ha reconocido que "no hemos sido un equipo de Primera División defensivamente, no solo por la línea de atrás". "Tenemos que imponernos en los duelos, situaciones en las que se generan goles en contra", ha añadido.

En una cita especial para Garitano, el técnico rojiblanco se enfrentará este lunes al Athletic Club, "el equipo de su vida". Un enfrentamiento en el que podrá contar con Choco Lozano, que supone una "garantía" para los indálicos y con Jonathan Viera, que no partirá de inicio. Sin embargo, César Montes y Chumi podrían perderse el encuentro por los problemas que arrastran durante toda la semana. Mañana, en el último entrenamiento, se verá la disponibilidad de ambos.

Su pasado: "Siempre es un partido especial contra el Athletic Club. Es el equipo de mi vida, del que he sido socio desde pequeño. Pero ahora mis energías están reservadas en el partido de mañana para ganar este partido".

Sala médica: "Mañana entrenamos y veremos, especialmente con la línea defensiva. Tanto César Montes como Chumi se retiraron lesionados del anterior partido. Vamos a ver si podemos contar con alguno de ellos para el partido".

Delantero: "Contar con Choco Lozano es una garantía para nosotros, no solo por el jugador, sino por el resto de los compañeros. Un delantero específico como él puede generar mucho a su alrededor".

Afición: "No se le puede pedir más a la afición. No hemos estado a la altura en esta situación y tenemos que revertirla".

Jonathan Viera: "Viera es un líder. Tenemos jugadores muy jóvenes y el canario puede aportar mucho en el campo y fuera de él. Es un competidor que viene con cierta frescura mental. Juega con el pecho para adelante. Nos puede ayudar. De inicio no puede jugar, ya que lleva mucho sin competir y solo lleva dos o tres sesiones con nosotros".

Posición del canario: "Veo a Viera detrás de un delantero. Su posición siempre ha sido ahí. A medida que vas cumpliendo años, las posiciones centrales son más cómodas, con menos exigencia detrás de un punta. Podría jugar con cualquier compañero para buscar asociaciones, ya que recibimos muchos goles en contra y somos flojos en defensa. Tenemos que buscar gente ofensiva que también ayude en el apartado defensivo".

"No podemos mirar la clasificación"

El rival: "Es de los mejores equipos del campeonato. Cualquiera que entra lo hace muy bien. Tenemos que tener un buen nivel. En los últimos partidos han sido muy efectivos contra nosotros, por lo que necesitamos mejorar el acierto".

Bajas: "Ellos tienen una manera de jugar que las bajas no tienen porque notarlas. Son un bloque, todos trabajan para el equipo y funcionan de maravilla".

Disfrutar: "Para jugar al fútbol, necesitas un punto medio. Tienes que disfrutar, pero también hay que ser consciente de que hay que sufrir en los partidos. Hay que tener esa soltura, pero creo que no es el problema. El equipo ha jugado mejor que el contrario en muchas ocasiones".

Salvación: "Creo en ganar mañana. Hemos preparado la semana para eso. No podemos mirar la clasificación porque no vale para mucho. Si no hemos ganado, por algo será, ya que hacemos cosas mal también. No obstante, podemos ganar contra cualquiera. Ese puntito de acierto en ambas áreas es lo prioritario".

"Es la situación más dura de mi carrera"

Sanción a Baptistao: "No estamos teniendo suerte en esas cosas, se junta todo. Perdemos a Leo [Baptistao] para dos partidos. Es eso tampoco estamos teniendo suerte en ese lado. Así es la norma".

Lateral izquierdo: "Langa y Centelles van a competir por hacerse con la posición. El mozambiqueño tiene que adaptarse en el aspecto táctico y al ritmo de partido. Él lo está asimilando muy bien, está viniendo con la mejor predisposición, como el resto de incorporaciones".

Lado personal: "Es una situación nueva para mí, la más dura de mi carrera, pero estoy muy bien en lo anímico. Están siendo meses duros por los que hay que pasar y sacar un aprendizaje. Tengo la misma ilusión que en la primera rueda de prensa en la que dije que había que ganar".

Áreas: "No hemos sido un equipo de Primera División defensivamente, no solo por la línea de atrás. Tenemos que imponernos en los duelos. Trabajamos todos los días en eso y esperemos que llegue la respuesta pronto, porque las áreas hay que dominarlas en la máxima categoría".