Kaiky se queda en Almería y no disputará el preolímpico con Brasil sub-23

Kaiky Fernandes no disputará el torneo preolímpico con la selección de Brasil sub-23. El combinado sudamericano se concentraba este lunes para preparar la cita y la presencia del central en el entrenamiento matinal desarrollado en el anexo por la plantilla de la UD Almería lo descarta definitivamente pese a figurar en la convocatoria previa. Al parecer, la entidad rojiblanca se ha acogido a su derecho de retención al no pertenecer dicha competición al calendario internacional de FIFA, por lo que al futbolista no le ha quedado más remedio que aceptar a regañadientes.

La buena noticia de la sesión preparatoria es que Luis Suárez continúa una jornada más realizando el trabajo integrado en el grupo y la reaparición del ariete colombiano estaría cada vez más próxima, una vez recuperado de la rotura de peroné que se produjo en el choque ante el Granada del pasado 1 de octubre tras firmar su primer triplete en Primera División. Suárez optó por un tratamiento conservador sin pasar por quirófano y ya han transcurrido 3 meses y 1 semana desde entonces, por lo que si el domingo ante el Girona podría ser prematura su vuelta, lo normal es que regrese en la visita al Real Madrid o ante el Deportivo Alavés en casa antes de finalizar el mes de enero.

Gaizka Garitano cuenta ya prácticamente con todos los efectivos del vestuario a excepción de Ibrahima Koné, que prosigue en el gimnasio y con los fisioterapeutas la recuperación de la rotura de tobillo que se produjo en un amistoso con la selección de Mali, y Gonzalo Melero, que continúa al margen realizando ejercicios específicos a las órdenes del recuperador físico dada su tendencia a padecer molestias en el sóleo.

Para arrancar la semana, el cuerpo técnico rojiblanco ha citado a cuatro miembros del filial, dos de los cuales están en dinámica de primer equipo desde el verano, casos de Martin Svidersky y Marko Milovanovic, así como a Marcos Peña y Rachad Fettal, que el domingo se midió al Málaga City en el anexo. Los dos jugadores de Alberto Lasarte, así como Suárez, se retiraron mediada la sesión de trabajo, mientras que Arnau Puigmal hizo lo propio poco antes de la finalización con una visible cojera al recibir un golpe en el glúteo. También poco antes de acabar Marc Pubill daba el gran susto de la mañana al quejarse de dolor en la rodilla izquierda, la articulación de la que ya fue intervenido quirúrgicamente.

Por lo demás, y a la espera de que la dirección deportiva haga algún movimiento de entrada o salida en la actual ventana de fichajes, Garitano cuenta con todos los efectivos para recibir el domingo en el Power Horse Stadium (14:00) la visita del colíder de la competición, un Girona entrenado por Míchel que está siendo la revelación del presente campeonato.