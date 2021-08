Llega un partido "especial" para Nieto

En julio, Juan José Nieto Zarzoso fue anunciado como el primer fichaje de la Unión Deportiva Almería para el curso 2021-2022. Poco más de un mes después, el lateral derecho podría debutar como rojiblanco curiosamente ante su exequipo, un Real Oviedo que este viernes llega al Mediterráneo (22:00).

"He estado allí dos años, fue una experiencia increíble y enfrentarme ahora a ellos tan pronto en la Liga hace que sea un partido especial", comenta el defensor, único de las nuevas incorporaciones rojiblancas que no disfrutó de minutos en Cartagonova pero que recalca que "sabíamos que era importante empezar con buenas sensaciones e hicimos un partidazo". Para el de Castellón, "Un liderato en la primera jornada no significa nada para nadie ahora. Contará en la 42ª jornada".

Volviendo al conjunto ovetense del que procede, afirma que "me dieron mucha confianza desde el primer minuto y demostré que era capaz de jugar en esa categoría. Ziganda llegó en una situación muy complicada, pero logramos salvar la categoría haciendo un grupo muy bueno. Sus equipos son muy trabajadores, que saben a lo que juegan y toda la plantilla va unida de la mano. Dominan todos los aspectos del juego, es un equipo muy bien armado en defensa, que le gusta salir mucho a la contra y son fuertes a balón parado".

Nieto fue el único de los fichajes para el curso 2021-2022 que no debutó en Cartagonova

El futbolista de 26 años de edad, que señala a Borja Sánchez y Marcos Sangalli, como jugadores rivales a tener muy en cuenta este viernes. Sabe que será un choque "difícil", espera poder debutar aunque deja muy clara su profesionalidad diciendo que "todos queremos jugar, porque para eso entrenamos durante la semana, pero sabemos que solamente salen once de inicio y tenemos que apoyarnos diariamente todos juegue quien juegue porque ese será nuestro fuerte de cara a lograr el objetivo".

Sobre la vuelta del público al Mediterráneo, Nieto admite que "lo bonito que tiene el fútbol es la afición, cuando te sientes animado por tu gente, es lo que todo el mundo quiere. La afición te lleva en volandas y eso puede ser el 1-0". Para finalizar hace hincapié en que "tenemos un buen grupo y podemos hacer algo bonito".