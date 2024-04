Lozano: "Estoy cedido y lo normal es que regrese"

A sus 30 años Anthony Choco Lozano puede considerarse un trotamundos del fútbol. Internacional por Honduras, su carrera deportiva la ha desarrollado en España desde que a los 18 años de edad se estrenase como profesional en el Alcoyano en Segunda División. De ahí pasó al Valencia Mestalla, Tenerife, Barça B y Girona, con el que debutó en Primera División, para luego proseguir su trayectoria en Cádiz y Getafe, desde donde era cedido al Almería durante la pasada ventana invernal.

El próximo sábado se medirá al conjunto que mantiene su propiedad hasta junio de 2026 y lo hará tras haberse estrenado como goleador con la elástica rojiblanca en el duelo de la última jornada ante el Villarreal, habiendo completado también una gran actuación saliendo desde el banquillo en la jornada previa ante la Real Sociedad, siendo el revulsivo para arrancar un empate de Anoeta.

Estreno goleador: "Estoy contento en lo personal porque buscaba ese gol toda la temporada y gracias a Dios llegó. Me encuentro bien en cuanto a sensaciones, pero por desgracia el gol no sirvió para darle una alegría a la afición porque buscamos ganar ese primer partido en casa".

Sin cláusula del miedo: "Los compañeros saben que uno está trabajando por hacerlo bien y se alegran porque marque. Que no esté la cláusula del miedo es una ventaja para medirme a mi equipo actual, que es el Getafe. Es una alegría que el entrenador me tome en cuenta para ese partido".

Cualidades del Getafe: "Espero un partido como siempre, el Getafe sabe competir y lucha cada balón sin dar ninguno por perdido. Eso nos vamos a encontrar. Son muy aguerridos, con jugadores que marcan diferencia y tienen calidad. Será bonito reencontrarme con compañeros".

Cesión fría: "Seguir no depende al 100% de mí en este momento. Son cosas que más adelante se pueden ir hablando. Estoy contento porque me encontré con un buen vestuario y la afición siempre ha sido respetuosa conmigo. No sé qué va a pasar, tengo una cesión y lo normal es que regrese".

¿Mel le pregunta sobre el Getafe?: "Mel habló conmigo hace un par de días sobre otros temas más que análisis del rival. Me toma en cuenta cuando quiere saber algo específico del rival, es normal porque uno sabe cosas. Hace su trabajo para analizar al contrario y se enfoca mucho en lo que hacemos nosotros".

Descenso matemático: "Estamos en una realidad muy dura para nosotros porque puede darse cualquier escenario. Tenemos que salir pensando en ganar el partido y esforzarnos al máximo. Que pase lo que tenga que pasar pero dando el todo por el todo para dar esa alegría de ganar el partido. Tarde o temprano va a pasar, es una realidad, pero está en nosotros salir con esa mentalidad de pelearlo".

Perfil de '9': "Siento que soy un delantero que se desmarca bien al espacio y también va bien de cabeza. Si las cosas no salen de una manera hay que buscar otras opciones y para eso trabajamos. Si no aparezco yo que sea otro delantero, hay futbolistas experimentados y otros jóvenes. Yo ataco muy bien los espacios y hay otros que son más de asociarse".

Esfuerzo innegociable: "Con la actitud que salgas al terreno de juego, esas ganas de querer jugar de inicio a veces te hacen tomar otras actitudes, pero yo siempre procuro esforzarme al máximo cada minuto que tengo en el terreno de juego".

Reponerse una y otra vez: "Cada fin de semana hablamos de lo mismo, el equipo compite y juegan bien, pero por una u otra cosa no llega esa victoria. La dinámica es de llegar y que no entre y en dos veces te hacen gol. Es difícil reponerse y entrenar con esa carga. Toca levantarnos otra vez".

Dolidos por la afición: "Nos duele ver que la afición nos apoya cada fin de semana y por una u otra cosa no estamos teniendo los resultados. Es duro para nosotros y sabemos que para ellos también. La clave es seguir esforzándonos sin bajar los brazos aunque se consuma el descenso".

Primer triunfo en casa: "Bordalás analiza muy bien las situaciones y sabe muy bien en la que estamos. Habrá que tener la mente fría y mantener un nivel en todo el partido sin darlo por perdido porque si vas perdiendo se puede remontar. Tendremos oportunidades para poder ganarlo. El equipo trabaja bien y tarde o temprano llegará esa recompensa".