Pubill: "Los detalles nos han matado durante la temporada"

Sin miedo a equivocación y con permiso de Luis Maximiano podría asegurarse que la irrupción de Marc Pubill ha sido sin duda la más fulgurante de todos los fichajes de la UD Almería, dado que la luz de Dion Lopy parece haberse apagado en las últimas jornadas. El lateral diestro catalán debutaba en Primera a sus 20 años y con la reciente convocatoria de la selección sub-21 las novias se le acumulan de cara al verano. Introvertido, valora su buen momento personal pese a la zozobra colectiva y recalca haber superado el revés que supuso la lesión de rodilla.

¿La vistosidad ante el Villarreal deja buenas sensaciones para recibir al Getafe?

Fue uno de los mejores partidos que le recuerdo al equipo. Estuvimos muy bien, aunque fallamos en algunos detalles como las áreas, cuesta meter goles y que no te los metan, pero hicimos un buen partido.

El partido fue un tiroteo de ocasiones...

No sé si tuvimos 16 o 17 ocasiones, algunas muy claras que no convertimos. Eso nos mata porque ellos nos llegan poco y nos meten con mucha facilidad, resultado de lo que viene pasando durante la temporada.

¿Cómo vio la expulsión de Ramazani?

Rama es muy explosivo y fue una jugada en la que tuvo el balón bastante rato y al soltarla para desmarcarse intenta fajarse del rival, que venía agarrándolo, y puede darle un golpe no intencionado. Supongo que el árbitro se la saca por la protesta anterior o no sé por qué y lo condiciona todo.

El Getafe es otro perfil de rival, se cierra mejor.

Es un equipo incómodo que se ubica muy bien en el campo y es difícil generarle. Necesitaremos mucha paciencia y lo prepararemos bien durante la semana.

¿Sirve como referencia la visita al Coliseum, donde se adelantaron para acabar cediendo la remontada?

Nos ayuda, pero no pensamos en lo que hicimos ese día, sino como quiere el míster.

¿Piensan que el discurso este año ya se hace repetitivo?

Son un montón de partidos en los que merecimos más, pero los detalles nos han matado durante la temporada. Tienes la sensación de ser superior al rival y al final ocurre lo de siempre.

¿Qué le dijo Morales al acabar derrotados ante el Villarreal?

Me dijo que fuimos muy superiores y que teníamos un gran equipo, pero salir de esa dinámica era difícil. No entendía cómo podíamos estar ahí abajo.

En su estreno en Primera está destacando por su regularidad.

Llegué con la ilusión de empezar bien. Fue una lástima la lesión, pero logré recuperar antes de tiempo y al volver me sentí cómodo en el equipo. Disfruto jugando pese a que los resultados no salgan. Siempre intentas salir con la confianza de que puedes hacerlo, de que puedes con esto.

Pasó por el quirófano y volvió muy bien física y mentalmente tras 4 meses de baja.

Me costó un partido o dos coger ese ritmo y estuve 4 que no llegaba a los 90, pero estoy contento de cómo salí porque nunca había sufrido una lesión así. Es algo que me ha reforzado también.

¿Qué es una osteocondritis disecante?

En el cartílago de la rodilla había una bolita que estaba desenganchada y me iba rascando cuando corría, causándome mucho dolor. Por lo que me dijo el doctor ya lo tenía de hacía unas semanas y venía jugando. Intentamos con trabajo de fuerza superarlo, pero al no ser posible tuve que operarme.

¿Fue peor el dolor o la recuperación tras forzar?

Fue algo progresivo porque tras jugar contra el Celta me empezó a doler mucho y desde ese día no conseguí recuperar bien, fue un poco frustrante ver que no evolucionaba, por eso fuimos al quirófano.

Ronda el 1'90, ¿extraña ver a un lateral diestro de esa envergadura?

Siempre he jugado de lateral. En algunos equipos lo hice de central, interior o extremo, pero siempre he sido lateral. Cuando elegía [en el cole] también era delantero.

Tiene un perfil equilibrado entre defensa y ataque.

El otro día tuve varias que al final no entraron. Me gusta ayudar al ataque sumándome arriba, pero siempre desde un control para no dejar un vacío atrás.

Baptistao le echa un buen cable haciendo esfuerzos defensivos...

Leo me ayudó mucho el otro día para no estar en un 2 contra 1 porque acumulaban gente con Baena y Pedraza, agradezco su trabajo.

¿Qué rol le pide Pepe Mel en su carril?

Es un entrenador al que le gusta jugar con el balón y a raíz de eso nos da instrucciones para estar una posición en salida de balón o en tres cuartos. Nos da un poco de protagonismo.

¿Qué hizo con la camiseta de su debut con la sub-21?

Le di una a mi novia y otra a mis padres.

¿Se nota más respetado por ser internacional?

No, igual.

Tiene apenas 20 años, ¿es así de introvertido en su vida diaria?

No me gustan mucho las entrevistas. En mi vida no soy así, es solo con las entrevistas. Soy consciente porque tengo muchos amigos y hablo con ellos de que gracias a Dios soy un privilegiado que vive de lo que le gusta y se gana la vida muy bien, por eso soy agradecido y lo disfruto.

¿Es sencillo plasmar en el campo el discurso de Mel de disfrutar como un niño?

Lo despiertas porque sales a disfrutar y pensando en la gente que te apoya y la victoria en casa que le debes a los aficionados. Lo que verdaderamente quieres es ganar y hacer disfrutar, realmente no es lo mismo que cuando jugabas en la calle con tus amigos, pero lo intentas.

¿Es cierto que los futbolistas vivís en una burbuja?

Somos más normales de lo que uno pueda pensarse. Es fácil decir esa frase sin saber el trabajo que hay detrás desde que eres pequeño. Solo unos pocos lo consiguen. Algunos porque a Dios les tocó con una varita y tienen esa magia pero la gran mayoría es por la constancia en el trabajo y en el esfuerzo diario. No quiero compararlo con otros trabajos muchísimo más duros, pero aparte de lo bonito que ve la gente hay otras cosas que hay que saber sufrirlas.