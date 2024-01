Luis García: "Dudar de la honestidad de los árbitros es de ser unos melones"

“Los árbitros se equivocan, pero dudar de su honestidad es de ser unos melones”. Luis García Plaza, técnico del Alavés, ha querido zanjar el debate surgido esta semana por la actuación arbitral del reciente choque entre el Real Madrid y el Almería, su rival de este viernes. “Aunque entendemos que estén enfadados, pues nosotros también lo estaríamos, hay que aceptar que los colegiados también fallan”, ha incidido.

El preparador albiazul ha hablado este jueves de la importancia de que sus pupilos no infravaloren al cuadro indálico tras el 1-0 de la ida: “Llevo toda la semana diciéndoles que no va a ser un partido fácil. Al contrario que en la primera vuelta, cuando me pareció un equipo muy débil, el Almería actual está bien estructurado y compite acorde a la calidad de su plantilla, que no es poca. Debemos ir a tope, porque estamos al mismo nivel”.

Luis García admitía igualmente que, si bien no sería definitiva, una victoria en el Power Horse Stadium les daría mucho oxígeno, sobre todo de cara a un futuro bache. “Ahora estamos bien, pero tened por seguro que pasaremos por otra mala racha. Mientras tanto, debemos seguir siendo optimistas y trabajar duro. Lo positivo, y lo que nos va a permitir crecer más, es que hemos aprendido a ser sólidos y solidarios en defensa”, añadió.