Morlanes y Cuenca, del Almería a la final de la Supercopa de Europa

Manu Morlanes y Jorge Cuenca han cambiado el Estadio de los Juegos Mediterráneos por los mejores estadios de toda Europa. De momento, en partido oficial sólo han pisado el Windsor Park de Belfast y lo hicieron el pasado miércoles para colgarse la medalla de subcampeones de Europa, tras perder la final de la Supercopa ante el Chelsea en la tanda de penaltis.

El central no fue de la partida, estuvo calentando, pero vivió partido, prórroga y penaltis en el banquillo. Sin embargo, el centrocampista sí que disputó los últimos seis minutos del choque, más los treinta suplementarios. No llegó a participar en la tanda porque Kepa le dio el título al conjunto inglés un par de lanzamientos antes, si no al maño le hubiera tocado ponerse ante los once metros.

En el primer gran partido de la temporada, el también exrojiblanco Unai Emery ya ha demostrado que los necesita a ambos en el reto que tiene el Villarreal por delante, con Liga, Copa y Liga de Campeones. Morlanes y Cuenca se conocen perfectamente y son inseparables en el vestuario castellonense, como queda de manifiesto en la imagen hecha pública por el Submarino Amarillo en la llegada al estadio irlandés, para la disputa del choque ante el Chelsea. En parte, gracias al bueno año hecho en el Almería, que les ha servido de trampolín.