Nuevo rol para los menos habituales con la marcha de FF

Fran Rodríguez, "decepcionado y molesto" con el club

En una entrevista concedida al diario As, Fran Rodríguez se lamenta del trato recibido por parte del club con motivo de su larga lesión y el hecho de no plantearle la posibilidad de renovar su contrato, que expira en junio, tras estar un curso entero en el dique seco por culpa de una rotura del ligamento cruzado: “No me han ofrecido renovar. Creo que he sido un jugador que ha defendido este escudo y que ha dado la cara siempre por el equipo. Habrá pocos jugadores con más compromiso que yo vistiendo la camiseta de un equipo de fútbol, en este caso, la del Almería. La verdad es que estoy decepcionado y molesto. Ha sido un año complicado y he hecho todo lo posible y más para estar en las mejores condiciones posibles para entrenar y ayudar al equipo. En este sentido no se me ha valorado como debía”, comentó el lateral diestro granadino, que apunta a la entidad: “Ellos a lo mejor no lo han vivido tan de cerca como yo, pero ha sido un auténtico calvario. Es muy duro cuando te dicen que la recuperación va a ser entre seis y ocho meses y luego estás un año sin poder entrenar con el grupo”.