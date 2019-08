Partido de pruebas en el anexo

El primer equipo de la UD Almería y su filial se medían las caras en la soleada mañana de este sábado en el Anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos. Eran el primer encuentro de la jornada para ambos conjuntos rojiblancos -el primer plantel vistió la segunda equipación- en esta fecha. Los pupilos de Pedro Emanuel se enfrentarán al Elche CF en sesión vespertina en un choque a disputar en el recinto principal a puerta cerrada, mientras los jugadores de Esteban Navarro jugarán ante el Huércal-Overa en El Hornillo.

Ambos técnicos plantearon la contienda, la cual duró media hora cada parte, de distinta manera. El técnico angoleño con nacionalidad lusa dio entrada a un bloque que apenas varió durante el desarrollo del partido, tan solo retiró a Simón Moreno y Gaspar en el segundo tiempo para dar entrada a los futbolistas del B Callejón y José Enrique, este último disputó el encuentro con ambas escuadras. En lo que respecta al cuadro canterano, Esteban Navarro decidió darle una parte a cada jugador, a excepción del guardameta Jero.

Empezaba rápido moviéndose en el marcador el primer equipo. Apenas habían transcurrido unos minutos cuando Simón Moreno inauguraba el tanteador, el cual no se movería más, después de recibir un pase de Yanis Rahmani desde el carril zurdo y batir al arquero Jero. La escuadra indálica de la categoría de plata partía de inicio con un once que, teóricamente, estaba formado por futbolistas que no tendrán un rol de protagonistas.

Así, Pedro Emanuel salía con Fernando en el arco, defensa formada por Adri Montoro, Owono, Tano y Gianni, doble pivote para Nkaka y José Alonso, bandas para Yanis y Gaspar, y como referencias ofensivas Rubén Enri y Simón Moreno. Un once muy parecido al que sacó con peto en la sesión de entrenamiento matinal del miércoles, cuando formaron Callejón en lugar de José Alonso y José Enrique en el puesto de Simón Moreno.

Comenzaba dominando el primer equipo, el cual en la primera parte era el que llevaba la iniciativa y casi no concedía ocasiones al cuadro comandado por Esteban Navarro. En el segundo periodo, el filial unionista tuvo mayor mordiente, pero no inquietó en exceso a su rival, muy bien plantado en la faceta defensiva.

Sin que se moviera el resultado, Fernández Cintas decretaba el final de una contienda que duró sesenta minutos. Un choque que despertó gran expectación en la afición, contemplándolo algo más de un centenar de seguidores. Además, se pudo ver también al que será nuevo director deportivo Darío Drudi, a Lorena García, Agustín Sánchez (coordinador de cantera), personal de la anterior junta directiva como Manolo García, Luis Guillén y Onofre Díaz. Por la tarde más, los de Pedro Emanuel ante el Elche y los de Esteban Navarro contra el Huércal-Overa.