Pepe Mel: "El Almería no va a bajar por lo de hoy, nuestro destino está sellado"

El técnico madrileño vivió su primera tarde en la que el destino es cruel con el Almería. Después de un notable partido, en el que el equipo volvió a fallar en la finalización de las jugadas y en la contundencia en área propia, Pepe Mel insistió que "hoy he visto todo lo que entrenamos" a lo largo de esta semana. Sin embargo, el preparador recuerda que "ganar es lo más importante" en el fútbol.

El partido: "Marcelino me ha dicho que hemos merecido ganar. Eso le honra como deportista. Si el entrenador rival dice eso, está todo dicho. Solo puedo añadir que el equipo tiene un plan, lo lleva a cabo, pero quizás tenemos que ser más contundentes en las áreas. Es el resumen de toda la temporada. El equipo crece, el equipo juega al fútbol. Si no te fijas en el resultado, lo hemos hecho muy bien. Solo puedo decir que mañana intentaré seguir convenciéndoles del plan y centrar la vista en el Getafe".

Jugar fuera o en casa: "El equipo ha hecho un partido bastante completo. Si en el estadio hay alguien de fuera y le dicen que los de rayas rojas y blancas van últimos, no se lo cree. Estoy contento a nivel futbolístico".

Ramazani: "No he hablado con Ramazani. Tengo la costumbre de no hablar de inmediato. Prefiero hablar mañana con los futbolistas. La expulsión ha sido en un mal momento porque había completado los cambios para ir arriba. No me valía el empate. Nos ha dejado en una posición débil".

Comportamiento del belga: "Hablaré mañana con Ramazani porque es cierto que la enseñanza de un futbolista joven está en muchas cosas. Tiene que aprender que esto es un oficio, no es solo jugar bien. Escuché que dijo que era su padre, a ver si me hace caso y no le tengo que quitar la merienda".

Proyecto: "El primer día dije que un club que cambia de entrenador por cuarta vez evidencia que algo falla. En el poco tiempo que llevo aquí, el equipo ha avanzado mucho. Por desgracia, si hubiésemos tenido más tiempo, habríamos batallado más".

"Koné no está para competir"

Duelos en casa: "El día de Osasuna fue peor. Hoy he visto todo lo que entrenamos contra el Villarreal. El equipo es protagonista, pero nos falta el resultado. Lo es todo. Ganar es lo más importante".

Ibrahima Koné: "Koné tiene el alta médica, pero no está al nivel de sus compañeros. Tuvo una lesión muy grave, le está costando mucho. Todavía no lo veo para competir. El chico trabaja bien, avanza, esperemos que pronto esté".

Sensaciones: "Nuestro destino está sellado. El Almería no va a bajar Segunda por perder contra el Villarreal. Mi objetivo es que el equipo haga lo mismo contra el Getafe. Es un rival completamente diferente. A ver si podemos decir que hemos ganado por fin en casa".