Primera defensa del liderato para el Almería

A Mel no le asusta el comienzo del Almería

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, ha manifestado antes de visitar a la UD Almería que no les asusta que el rival lidere LaLiga SmartBank, porque cree en los jugadores que dirige y solo le preocupa que impongan el ritmo en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. El técnico madrileño ha remarcado durante la rueda de prensa previa al choque de este sábado que deben jugar un "partido inteligente" y ser "tácticamente listos" para que "prevalezcan" las virtudes de su equipo, "que son muchas", y no las del adversario. Además, ha reconocido que no les interesa un partido "abierto", que se rompa, de ida y vuelta, "porque siempre nos salen mal", así que prefiere un encuentro "cerrado, controlado", en el que pide a sus futbolistas "llevar el ritmo en el centro del campo" y estar "juntos".