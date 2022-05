Rubi: "He ido al corazón y la cabeza de cada futbolista, están preparadísimos"

La final de Leganés se acerca, poco a poco se agotan las horas para el partido más importante de la Unión Deportiva Almería en los últimos años. Era el turno en la mañana de este viernes de la comparecencia de Rubi, como cada semana que se juega en domingo. Precisamente como tal se ha tomado el míster, con una rueda de prensa previa a un partido más. Mensaje claro, nervios en la puerta, euforia lejos del estadio, confianza, tranquilidad...

Eso sí, la semana sí ha sido distinta a la habitual. A estas alturas de la temporada, importa más lo mental que lo táctico y así lo ha enfocado el catalán en cada semana sesión de trabajo. "Encaramos el partido bien: el otro día fue una situación inesperada, entre comillas, pero el mensaje siempre ha sido de equilibrio, no euforia. Veo al equipo preparadísimo para el domingo. Me he reunido con los 28 futbolistas. Normalmente no se hace así, pero lo hemos hecho para ir al corazón, a la cabeza para ver cómo están. Creo que están muy bien".

El míster tiene claro que la mejor lectura posible es aprender de lo sucedido ante el Alcorcón. Fue un golpe duro, sí, pero si el Almería es capaz de leer entre líneas, tiene mucho ganado de cara al domingo. "Nos hemos centrado en recuperar nuestro nivel, el otro día no supimos manejar el partido en cuanto a nerviosismo. Le he dicho a los futbolistas que llevamos 80 puntos, la temporada es extraordinaria. Si somos capaces de aprender, lo normal es que no nos vuelva a pasar. El aprendizaje es fundamental. Si damos nuestro nivel, dificultamos mucho al rival".

¿Qué falló ante el Alcorcón?

Precisamente eso fue lo que no tuvo el Almería el pasado domingo, el nivel que se le exige a un equipo que quiere campeonar. ¿Qué pasó? "El equipo se metió en una vorágine de intranquilidad ante el Alcorcón con la que es difícil jugar, no supimos darle la vuelta a la situación, no entramos por fuera, no fuimos verticales... A nivel técnico tuvimos un día desacertado. Los jugadores lo pasaron fatal", algo que está siendo una constante en todos los equipos en este tramo final: "Han fallado Amorebieta, Real B, Ponferradina, nosotros, en su momento el Valladolid ante la Real B... Lo que pretendo es que el jugador esté tranquilo y para eso está la experiencia".

Eso sí, Rubi quiere agradecer el comportamiento del pasado fin de semana, puesto que sabe que Leganés será rojiblanco y ahí estará un día más la afición animando. "Los únicos que fallamos el domingo, fuimos nosotros, nadie más. Por suerte, recibimiento como el domingo llevamos teniendo hace semanas. Nos llevan en volandas, eso no nos afectó. Cada corazón rojiblanco en Butarque, nos va a ayudar. Puede ser un día especial y bonito".

Rubi, entrenador "Tenemos 80 puntos, llevamos ocho partidos seguidos sin perder y encajando solo un gol... Tranquilidad, calma y aprendamos de lo que nos ocurrió"

El Leganés espera al Almería y de vacaciones y con muchas ausencias. "Me dan igual las bajas del Leganés. Salen con once, querrán ganar como hicieron en Ponferrada. No hay ventajas". ¿Y un extra de motivación? "La extramotivación me parece normal, cualquier equipo quiere ganar. Lo que no me gusta es perder tiempo desde el minuto 1, protestar... Eso sobra. Cualquier equipo quiere ganar, repito. Nosotros lo hicimos el año pasado en Gijón, el Espanyol sumó un punto el otro día en Granada, que descendió...".

Finalmente, Rubi fue ambicioso. Ve esta situación como normal en el fútbol y está convencido de que son profesionales para afrontarla y sacarla. "Si a nosotros no nos motivara este negocio, para qué me meto en este deporte. El que esté asustado para esto, que esté en el fútbol". Veintitrés de veintisiete combinaciones nos dan el ascenso. Yo quería ser campeón, pero a día de hoy me hace estar igual de contento subir de primero o segundo. Hay que ir a ganar y olvidarnos de los otros resultados".