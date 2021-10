Rubi: "Ahora que estamos en la cima, no podemos aflojar"

Dos días y medio después de colocarse como líder de la categoría en Montilivi, Rubi se sentaba de nuevo en la sala de prensa para analizar el siguiente encuentro. Sin apenas tiempo para saborear el primer puesto, al Almería le toca defenderlo frente a un Las Palmas que llega al Mediterráneo en su mejor comienzo de las últimas temporadas.

Sabedor de que es el momento de evitar euforia, el técnico llama a apretar los dientes como en cada partido. "Afrontamos el choque con muchísima motivación. Al estar en la cima de la tabla, no podemos aflojar. Es un partido ante un rival de mucho talento, que va a propiciar un buen choque" frente a un rival al que respeta muchísimo: "No voy a descubrir a Las Palmas. Son jugadores de mucha calidad y muy implicados en el club. Tiene dos galácticos dentro de la categoría".

El choque volverá a ser largo si el Almería es capaz de mantener su regularidad. Será partido para estar concentrado, cerrar bien las líneas y ser incisivos en los contragolpes. "Estoy elogiando mucho el bloque defensivo. Si no marcas pronto pero no encajas, al final tenemos una buen delantera que nos permite adelantarnos conforme pasa el partido como ante el Tenerife o Girona. Al final, cuando nos marquen tendremos el reto de remontar".

"Cuando a uno le van bien las cosas, lo más preocupante es no dejar de hacer bien las cosas. Hoy hemos visto vídeos individuales. Como equipo, si conseguimos mantener lo que hacemos, me interesa el balón parado y las segundas paradas, sobre todo en las faltas laterales", dice Rubi sobre la estrategia defensiva a la que le siguió la ofensiva: "Para lo que trabajamos, no estamos marcando muchos goles en estrategia ofensiva. Es un de los retos que he hablado con los chavales, estoy tranquilo porque veo que lo quieren hacer, pero es que la estrategia va por rachas".

El míster ve la categorías más abierta que otros años Rubi es un buen conocedor de la categoría y sabe lo complicado que es subir. A diferencia de otros años, en éste no hay un favorito claro y cree que eso le aporta a la Segunda un plus de interés para el espectador, además de tener más abierto el cartel de aspirantes a Primera. "Ha habido años con Betis, Villarreal, Espanyol... Esos equipos muchos veces no han empezado bien, pero todo sabemos que esos al final suben. Este año no hay esos equipos y creo que la categoría es más atractiva, más abierta".

Dentro de las mejoras experimentadas por su equipo, una evidente es la mejora de Sadiq en cuanto a compromiso y eficacia. El míster cree que su nueva faceta es fundamental para la mejoría experimentada por el Almería. "Sadiq está creciendo mucho como futbolista, él lo dice. Está muy implicado en trabajo defensivo, pero le hemos limitado las zonas de presión para que esté más fresco. En último pase hemos crecido muchísimo, hasta nuestro goleador nos está ayudando en ello".

Finalmente, el míster hizo una reflexión que refleja el buen ambiente que hay en el vestuario del Almería en estos momentos. "El entrenador lo pasa más mal que bien, pero es cierto que cuando veo al equipo metido, trabajando en defensa, atacando bien... lo disfruto. Estoy disfrutando mucho el día a día, cuando las cosas salen bien no me relajo, pero sí que disfruto".