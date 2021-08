Rubi: "El liderato ahora es anecdótico"

La Unión Deportiva Almería comenzaba este lunes la campaña 2021-2022 con un ilusionante triunfo frente al Cartagena (1-3). Esta victoria otorgaba a los rojiblancos la primera posición de la tabla en esta jornada inaugural, aunque Rubi considera que "el liderato es ahora anecdótico". Pese a ello, el técnico rojiblanco destacaba que "marcar tres goles fuera de casa, ante un gran rival, nos da una satisfacción muy grande".

Su balance del encuentro es más que positivo, destaca que "se ha hecho un trabajo espectacular y la primera media hora hora fue fulminante por nuestra parte. Somos un equipo que si podemos conectar con la gente de arriba somos verticales. Para mí es un día especial para la gente que no ha salido de inicio, porque había muchos que se merecían jugar. Por un lado he tenido que ser injusto con algunos". Uno de los afortunados fue el almeriense Javi Robles, que debutó con el primer equipo oficialmente. "Lleva un mes con nosotros y pone todo el interés del mundo. Era su momento y me dan igual el resultado del partido y la edad", dijo sobre el canterano.

Hubo euforia en el vestuario tras el duelo, como no puede ser de otra forma tras vencer un partido, pero el entrenador de la UD Almería tiene claro que "hay que olvidar esto ya porque el viernes competimos en casa y ojalá que la afición nos ayude en los momentos en los que no estemos tan finos". En cuatro días llega el segundo asalto de la recién comenzada temporada, será a las 20:00 en el Mediterráneo ante un Real Oviedo que empató 2-2 ante el Lugo en casa.