Un ilusionante estreno del Almería en Cartagonova (1-3)

El primer curso de la era Turki Al-Sheikh, el 2019-2020, se comenzó ganando al Albacete por 3-0 y en la campaña pasada se hizo lo mismo ante el Sabadell (1-2). Este lunes, La Unión Deportiva Almería arrancó su tercer intento consecutivo de tratar de dar el salto a Primera División desde la llegada del jeque también con victoria. Gran estreno liguero para un cuadro rojiblanco que se impuso al FC Cartagena por 1-3 con goles de Sadiq (19') y Ramazani (35' y 60').

Se acabaron las balas de fogueo tras una pretemporada muy positiva para los rojiblancos, tanto en lo que a resultados se refiere como en sensaciones. Llegaba la hora de la verdad, de jugarse los tres puntos ante un rival que estuvo arropado por centenares de seguidores. Cartagonova se presentaba como un arranque liguero difícil para una UDA que saltó al césped con Fernando bajo palos, Martos y Chumi en el centro de la defensa, con Buñuel por la derecha y Akieme en el lateral izquierdo. En el centro del campo, Costa de pivote, Robertone y Curro como interiores y arriba Lazo, Ramazani y Sadiq. Varias sorpresas en el primer once del curso de Rubi.

No se habían cumplido ni dos minutos cuando Lazo, con un latigazo desde más de 30 metros, obligaba a Marc Martínez a mandar el balón a córner. En ese balón parado, el Almería rozó el 0-1, aunque el meta local salvó a su equipo de nuevo. Intenso arranque del equipo almeriense ante un Cartagena que tuvo su primera llegada peligrosa en el 17', pero dos minutos después pagaría muy caro una indecisión cerca del área, con una efectiva presión de Curro. Lazo roba el balón, se la pone a Sadiq y el nigeriano no falla ante Martínez para poner por delante a un Almería que estaba mostrando mucha solidez y que no perdonó ni un error de los murcianos, a los que les volvió a faltar contundencia defensiva. En el 34', mal despeje de los albinegros, el balón le cae del cielo a Ramazani y el belga suelta un espectacular derechazo para hacer el 0-2. Estaba muy cómodo un cuadro indálico que pudo irse al descanso con el 0-3, pero el tanto de Sadiq fue anulado por fuera de juego.

Debut oficial con el primer equipo del almeriense Javi Robles en el minuto 80

Tras la reanudación, se abría un nueva prueba de fuego para la UD Almería. Tenía que mantener o aumentar su ventaja, no dormirse en los laureles y administrar esa victoria momentánea ante un Cartagena que salió a por todas, que hizo su primer cambio dando entrada al césped a Álex Gallar por Bodiger. Pero se dio otro escenario, quizás el que más se esperaba. En el 48', en primer córner a favor, los cartageneros acortaron distancias con un golazo de Antonio Luna desde la frontal del área. El 1-2 metía por primera vez presión a los rojiblancos en lo que iba de partido. Los de Rubi tenían que evitar el correcalles, demostrar que podían marcar los tiempos. Lazo trató de frenar el ímpetu local con un disparo lejano en el 56', pero sin fortuna. Cuando peor parecía ponerse la cosa para el Almería, con un Cartagena crecido, Samú Costa se sacó un disparo lejano que volvía a poner en evidencia la falta de seguridad de Martínez a la hora de quedarse con el balón, el cancerbero las repele todas y en esta ocasión estuvo atento al rechace Ramazani para definir a la perfección y hacer el 1-3 (60').

Todo seguía muy de cara para los rojiblancos, que en el 70' tuvieron que hacer el primer cambio al sufrir calambres Samú Costa. Rubi tenía que pensar como reestructurar a su equipo para la una recta final en el que tendrían minutos de sufrimiento. Fernando tuvo que lucirse en un remate con la testa de Ortuño en el 77'. Tras esta acción entraron Portillo y Robles, que debutaba oficialmente con el primer equipo y se daba la circunstancia además de ser el primer almeriense que lo hace en la era Turki Al-Sheikh. Ya en el descuento, Appiah y Arnau cerraban los cambios para un Almería que mejoró en circulación de balón con respecto al curso pasado, que supo manejar bien el reloj al final y aprovechó los fallos de su rival en la primera parte para sellar una ilusionante victoria que le pone como primer líder de Segunda.