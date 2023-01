Rubi: "Hemos competido muy bien, de tú a tú"

Joan Francesc Ferrer Sicilia 'Rubi', míster del Almería, se mostró satisfecho tras el empate de su equipo en Mestalla, en un partido con mucho que contar en el que el Almería falló un penalti. El catalán se congratuló porque "supimos competir" en un campo muy difícil y ante un rival de entidad. Estas fueron sus palabras tras el choque:

ANÁLISIS DEL PARTIDO: "El Valencia salió muy bien en el inicio, con ocasiones superiores y aunque conseguimos igualarles la pelea, nos costó pisar área en el primer tiempo y obviamente fallamos la ocasión clara del penalti, que marcó el final del primer tiempo. En la segunda fue mucho más igualado, porque nosotros propusimos más ir al área rival y ha habido ratos que se ha visto un partido a tumba abierta por los dos equipos, con muchas situaciones de gol. Estoy contento, porque hemos competido muy bien ante un rival que propone mucho. Queríamos ganar, pero si no se puede y en un campo así, puntuar no está mal".

RIVAL: "La afición del Valencia ha estado al lado de su equipo, pero a nuestro favor tengo que decir que todo el mundo dice que no hemos ganado fuera, pero también es cierto que es no es fácil ganarnos, porque competimos muy bien. Es cierto que al final nos pudieron hacer el 3-2, pero creo que el Valencia ha hecho todo lo que ha podido, pero se ha encontrado a un equipo que ha presentado una buena batalla".

COSAS BUENAS Y MALAS: "Ha habido cosas muy buenas, como que hemos tenido muchísima personalidad, sobre todo en la segunda parte para quitarle el balón al Valencia en su estadio, o que el equipo ha ido a por el tercero, que a veces he tenido hasta miedo de cómo íbamos a por el 2-3. Es cierto que en lso goles en contra nos han faltado cosas, como seguir una pared o bloquear a un jugador, pero el rival ha llegado bastante y en algún momento te fuerza un error. No es fácil mantener la intensidad defensiva en todas la sjugadas. En la primera parte al principio sufrimos, pero luego ya no. Seguiremos intentando mejorar al equipo en todas las facetas".

GOLES FUERA: "Ojalá algún día ganemos aunque sea 0-1, sin necesidad de marcar dos goles. Fuera, que un rival de la entidad del Valencia no te marque ningún gol o no te genere ninguna ocasión es bastante difícil. Me quedo con que el equipo ha ido a por el partido en todo momento, que los entrenadores hemos sufrido un poco, pero el espectador lo ha debido pasar bien. Hemos sido un equipo valiente y le hemos jugado de tú a tú al rival".

TIRADOR PENALTI: "Se tiran por lista predeterminada. Ramazani es un gran lanzador de penaltis, ha fallado y estamos con él como si hubiera fallado cualquiera. Tiene una muy buena técnica y esta vez no ha sido eficaz. El Bilal no había visto la lista, por eso pidió el balón, pero ha sido el primero en ir a animara Rama".