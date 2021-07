¿Y si Sadiq decide seguir en el Almería?

Todo hace indicar que Umar Sadiq va a ser la gran venta del Almería este verano. Sus buenos números goleadores no han pasado desapercibidos para los ojeadores y las primeras ofertas ya han llegado a las oficinas del Estadio de los Juegos Mediterráneos. El club espera, como hizo con Darwin Núñez hace un año, para tratar de coger la mayor puja. Lo normal es que salga, pero ¿y si no lo hiciera?

En una entrevista con el portal web Own Goal Nigeria, Sadiq ha dejado esa puerta abierta. Desde su retiro vacacional en Kaduna, el todavía rojiblanco ha atendido a los periodistas del citado medio, que le han preguntado por una posible marcha al Sevilla. La respuesta de Sadiq, además de inteligente, ha sido reconfortante para la afición. "Estoy muy feliz en el Almería. El proyecto que tenemos me gusta mucho y no me importaría jugar una temporada más aquí. Si me tengo que ir, será a un club en el que vaya a jugar como titular", respondía el nigeriano.

De esta manera, el delantero muestra compromiso con el club. Lógicamente, a cualquier profesional le gusta salir y mejorar en su carrera. Sin embargo, hay quien lo hace mostrando respeto a los colores que ha defendido [como está demostrando Sadiq] y quien se pone en rebeldía y fuerza al club a venderlo. O malvenderlo. En este caso, lo normal es que llegue una oferta importante, cercana a los 30 millones que pide el Almería, y que goleador suba un escalón en su carrera deportiva.

¿Y si no saliera? Sería una magnífica noticia para el Almería. No siempre se tiene a un goleador consagrado en el equipo, conocedor ya de la categoría. Es cierto que en la era Turki ha habido dos magníficos delanteros, que a base de goles han ayudado al equipo, pero también es cierto que son apuestas arriesgadas y no siempre se encuentra al delantero que se busca. Sin ir más lejos, Schettine esta temporada.

Las declaraciones de Sadiq en Own Goal Nigeria son muy buenas para el club, puesto que sirven para presionar a los equipos que quieren contratarlo para que suban sus respectivas ofertas. Y si no llegaran las oportunas, saben que el goleador está cómodo en Almería y no le importaría seguir una temporada más en busca del ascenso a Primera División. Quizás sea mejor esto que 30 millones de euros, pero ni tener a Sadiq te asegura ascender ni el dinero conseguido en su venta garantiza que llegue otro goleador.