Xavi: "El Almería se ha liberado, merece más puntos de los que ha sumado"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró este miércoles en la previa del partido que disputarán en Almería que el objetivo del conjunto azulgrana este verano será "cambiar, incorporar gente y mejorar" las cosas que no han "hecho bien", aunque admitió que el margen de maniobra dependerá de la "situación económica" del club catalán.

"El socio debe entender que tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con la de hace 25 años. No estamos en las mismas condiciones que los otros clubes. Yo lo entiendo y a eso nos vamos a ajustar. Queremos competir por los títulos, pero el Barça necesita estabilidad y tiempo", afirmó. Desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, Xavi recalcó que "ahora mismo el objetivo" del Barcelona "no es planificar la plantilla" del curso que viene, sino centrarse en "quedar segundos", que es su "objetivo de mínimos" por razones de "prestigio", "económicas" y para jugar la Supercopa de España.

El entrenador egarense auguró "un partido difícil" el jueves contra el Almería, un equipo que en su opinión "ha merecido muchos más puntos de los que ha ganado" y que, tras haber descendido de forma matemática, "se ha liberado". "Tienen jugadores de talento en ataque y han competido muy bien contra los equipos grandes", subrayó.

Tras ganar el lunes a la Real Sociedad (2-0) y en vistas al partido del domingo contra el Rayo Vallecano, Xavi adelantó que "habrá rotaciones", alguna obligada como la de Ilkay Gündogan por sanción, y explicó que Ronald Araujo aún arrastra unas "pequeñas molestias" y mañana decidirán si está disponible. Preguntado sobre el futuro del central uruguayo, Xavi respondió que el jugador "está feliz aquí" y dio a entender que desea su continuidad al asegurar: "Sabe lo que pienso de él y lo que deseo de su futuro".

También desveló que su idea es que el canterano Marc Casadó realice la pretemporada con la primera plantilla. En referencia a Vitor Roque, remarcó que la intención inicial del Barcelona no era que el delantero brasileño llegara en diciembre, pero que se optó por incorporarlo de forma anticipada por las lesiones de Gavi y Balde para que "viera como era el club y compitiera" con los demás delanteros del equipo. "Se ha pagado un dinero, pero es un jugador joven, en formación. Que juegue o no depende de la competencia, y ahora mismo hay otros futbolistas en un mejor momento, por eso juega menos", analizó el entrenador, quien siguió la misma línea al detallar que Joao Félix "ha ayudado mucho" al equipo, pero tiene la competencia de Lewandowski, Raphinha y Lamine Yamal "a un buen nivel".