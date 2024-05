Alrededor del 80% del aforo del Power Horse ya cubierto para el Almería-Barça

El descenso consumado y el hecho de ser colista destacado no va a suponer un obstáculo para que el duelo entre la UD Almería y el FC Barcelona de este jueves (21:30), correspondiente a la antepenúltima jornada liguera, vaya a registrar una entrada que seguramente roce el lleno en el Power Horse Stadium.

Según los datos facilitados a Diario de Almería por el club en la mañana de este martes, el ritmo de venta sigue marchando bastante bien y a esta hora estaría ya cubierto el 80% del aforo del recinto, con escasa disponibilidad en ambos fondos (tanto norte como sur) así como en el graderío de preferencia.

Sigue habiendo más hueco en la zona de tribuna, no en vano es donde los tickets tienen un precio más elevado, de 130 euros por los 100 que cuestan en preferencia y los 70 que salen los fondos para los no abonados, ya que quienes dispongan de su carné podrán acceder sin sobrecoste al no haber contemplado la entidad ningún día del club.

Tras la victoria del curso pasado con Rubi al frente del banquillo, primera en la historia de la UDA ante el Barça en su propio feudo (El Bilal marcó el solitario tanto del triunfo), el conjunto rojiblanco quiere despedirse con buen sabor de boca en su regreso a Segunda División.

Una vez disputado el duelo los indálicos viajarán a las Islas Baleares para medirse el domingo al Real Mallorca (19:00) y concluirán su tercer periplo en la máxima categoría el sábado día 25 recibiendo la visita del Cádiz. Ese duelo en principio está previsto para las 21:00, pero el horario podría ser modificado en caso de que el conjunto amarillo llegue ya sin opciones de salvación.