El Almería cae eliminado en Oviedo con las botas puestas (1-1)

Almería/Murieron con las botas puestas. Es el título de un western y también sirve para explicar la eliminación del Almería en Oviedo después de un esfuerzo titánico en la primera mitad para llevar el marcador 0-1 al descanso y soñar con la prórroga hasta que Cazorla entró en escena y cogió su fusil. Luego la suerte fue esquiva con un disparo al larguero de Melamed y un cabezazo al poste de Marezi que no quisieron entrar para llevar el duelo a una merecida prórroga.

Con un once inicial que tal vez no haya jugado junto en toda la temporada debido a las circunstancias, el Almería realizó una puesta en escena espectacular durante la primera mitad, sin lugar a dudas la mejor en lo que va de curso. El equipo fue solidario en las coberturas, le puso la actitud e intensidad necesarias al juego y las aptitudes de los futbolistas rojiblancos (por fin emergían en todo su esplendor) empequeñecieron a los oviedistas hasta prácticamente borrarlos del mapa. Quien no tuviera ocasión de ver el partido puede pensar que este cronista está exagerando, pero nada más lejos de la realidad, quizá incluso se quede corto porque la UDA barrió del campo a un Oviedo timorato y ramplón, que no supo jugar con el marcador favorable y estuvo desde el arranque hecho un flan.

Obligado por las circunstancias, Rubi introdujo hasta cinco cambios en la alineación del choque de ida (Puigmal, Langa, Kaiky, Melamed y Lázaro) y el experimento funcionó desde el principio gracias a la presión asfixiante y no exenta de fe que realizó cada uno de los componentes del equipo, bien afinada y coordinada para anular la salida de balón del rival. Si todos dieron de salida su 'prime', destacó mucho la figura de Dion Lopy, un coloso en la media que se multiplicó para robar balones, distribuirlos con criterio y llegar al área con facilidad en busca del golpeo lejano, probando fortuna hasta en cuatro ocasiones con suerte dispar, dos al limbo y dos obligando a Aarón a desviar a córner.

Había que frotarse los ojos para ver semejante espectáculo en feudo contrario de un equipo que en la recta final de la fase regular se había caracterizado por sus pobres actuaciones a domicilio, pero que en el Carlos Tartiere sacó a relucir el orgullo que lleva dentro, quizá picado por las ausencias de Marc Pubill y Luis Suárez, como reivindicando su propia valía sin echar de menos a nadie. Con orden y concierto las llegadas al área oviedista fueron sucediéndose. Melamed probaba fortuna con un buen control en el área y posterior disparo de rosca que Aarón repelía a saque de esquina y en el siguiente acercamiento, en el ecuador del primer acto, un disparo del extremo catalán golpeaba con claridad en la mano de un defensor local. González Esteban no dudaba en señalar el punto de penalti y Melero, con temple, convertía el 0-1 que momentáneamente permitía llevar la eliminatoria a la prórroga.

Lopy fue el motor del equipo en la media, robando y distribuyendo como nunca / UDA

Lejos de plegar velas y conformarse, la UDA siguió buscando el 0-2 y Lopy puso en aprietos a Aarón, mientras el Oviedo apenas lograba salir de la cueva para pisar los dominios de Fernando, que hasta el minuto 40 no tuvo que intervenir para atajar un disparo de Rahim, quien se había proyectado al ataque desde el carril recibiendo una buena asistencia de Alemao en la única ocasión que dispusieron los locales, que se marcharon a vestuarios con el susto en el cuerpo y la suerte de que el colegiado le perdonase en el 35' una clara amarilla a Colombatto por falta sobre Melamed.

Cazorla cambia la perspectiva

Una única sustitución, la de Seoane para dar entrada al campeón del mundo Santi Cazorla, cambió el guion a favor de los asturianos en el arranque del segundo acto. Apenas tardó el hábil mediapunta en destapar el tarro de las esencias, pues al buscar un remate en el balcón del área forzaba un peligroso libre directo en la frontal por agarrón de Lázaro, amonestado por dicha acción. El propio Cazorla cogió el esférico sin dudarlo para chutar. Ambidiestro, era difícil saber si golpearía de zurda o con la diestra. Optó por la de Maradona buscando el palo de Fernando, que seguramente pudo montar una mejor barrera y también tapar mejor su palo. Fallo que se suma al del 1-1 en la ida y que sin duda ha condicionado la eliminatoria.

El gol espoleó al Oviedo y achantó al Almería, que dio un acusado paso atrás con las baterías desgastadas por el esfuerzo de la primera mitad y sin que desde el banquillo se agitase el árbol. Hasta el minuto 70 no entraron Pozo y Centelles por Puigmal y Langa para refrescar las bandas y el Almería recuperó el brío perdido. Justo antes de los cambios Melero, a pase de Melamed, probó con la zurda el posicionamiento de Aarón y después el propio Melamed lanzaba un obús desde 25 metros que repelía el larguero. La recta final fue más de nervios que de juego , pero en el 85' un centro de Baptistao cabeceado por Marezi al poste pudo llevar el partido a una merecida prórroga que no se dio. El Almería muere en la orilla en un año que debió certificar el ascenso por inversión y plantilla.