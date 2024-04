El Almería cierra la semana con un partidillo

El Almería cierra una nueva semana sin competición que está siendo aprovechada por el nuevo cuerpo técnico que lidera Pepe Mel para ensayar y potenciar los conceptos futbolísticos que el entrenador rojiblanco quiere para su equipo con el fin de terminar de la mejor forma posible la competición, como así lo ha venido manifestando en sus comparecencias ante los medios de comunicación.

Esta semana, la sexta de la temporada en la que no hay Liga, ahora por la celebración de la final de la Copa del Rey, el preparador rojiblanco ha podido contar con hasta 24 jugadores en los entrenamientos, algo que no ha ocurrido anteriormente por las lesiones o por la marcha de los internacionales. Salvo Radovanovic y Luis Suárez, que están lesionados y en período de recuperación, Pepe Mel puede contar con todos sus efectivos, aunque Gonzalo Melero no podrá ser alineado por la sanción de cuatro encuentros que le impuso el Comité de Disciplina de la RFEF.

La primera plantilla rojiblanca ha cerrado este viernes la sexta semana de "parones" y a partir del lunes se centrarán en su puesta a punto para el encuentro que el domingo, 14 de abril, a las 21:00 horas, le enfrentará a la Real Sociedad en el Reale Arena, de San Sebastián, correspondiente a la trigésimo primera jornada de LaLiga EA Sports. En esta última sesión de trabajo los rojiblancos han llevado acabo un partidillo de entrenamiento para poner en práctica todo lo ensayado durante la semana.

La temporada, en cuanto a interrupciones, está siendo también atípica porque además dos de estos parones han sido prácticamente consecutivos. Recordemos que el fin de semana del 23 y 24 de marzo no hubo competición, siete días después se jugó contra Osasuna, y ahora hay un nuevo paréntesis. Ya no habrá más en las ocho jornadas que restan para finalizar el campeonato e incluso, como consecuencia de lo explicado, habrá que jugar también una jornada intersemanal, en concreto la trigésimo sexta, antepenúltima del actual ejercicio, a mediados de mayo, en la que el Almería recibirá en el Power Horse Stadium al FC Barcelona.