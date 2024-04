Marezi: "Somos profesionales y creemos que podemos ganar"

A sus veinte años de edad Marko Milovanovic, más conocido ahora como Marezi, cumple su segunda temporada en el fútbol español tras su llegada a la UD Almería el pasado curso. Sin excesivos minutos a lo largo de esta campaña, el delantero serbio volvió a ser titular la pasada jornada en la derrota frente a Osasuna en el estreno de Pepe Mel en el Power Horse Stadium. Y aunque las cosas no le están saliendo al equipo, no duda en señalar que solo piensan en la victoria en el siguiente partido. "Somos profesionales y creemos que podemos ganar", llegó a afirmar en una entrevista ofrecida a UDA Radio.

Asimismo, el futbolista que llegara procedente del Partizán de Belgrado hace dos veranos considera que necesita tiempo para ir demostrando su mejor versión. "Eso es normal en todos los jugadores", señala al respecto. En esta línea, el atacante balcánico afirma que juega mejor cuando sale de inicio que cuando lo hace partiendo sobre el banquillo.

¿Cómo está llevando esta temporada en la que comenzó sin demasiados minutos?

Estoy bien, entrenando y nos preparamos para el siguiente partido. Tengo veinte años, soy muy joven y siempre me gusta trabajar mucho y creo que ahora estoy mucho mejor que cuando vine hace casi dos años, pero voy a enseñar todo lo que tengo.

¿Cuál diría que es su principal virtud como delantero?

Yo creo que tengo muchas cualidades, pero soy delantero y mi mejor cualidad es marcar goles. Pero también puedo correr, estoy fuerte, puedo saltar, puedo luchar, tengo hambre de jugar y puedo ayudar mucho al equipo.

A pesar de su envergadura suele ir al espacio.

Eso puedo también, soy muy rápido para mi altura y puedo hacer daño de muchas maneras. Tenía desde siempre esa cualidad, pero todo se mejora con trabajo todos los días y he mejorado mucho.

¿De pequeño llegó a probar otros deportes?

Siempre he hecho fútbol, pero jugaba otros deportes, entrenaba atletismo y también boxeo.

¿De dónde viene su apodo de Marezi?

Así me llaman desde hace cinco años y es más fácil de decir para la gente en España Marezi que Milovanovic. Es de Marko, luego fue Mare y Marezi.

Garitano llegó a decir que estaba verde para Primera División.

No soy el típico jugador y no es fácil ponerme, el entrenador creo que debió decir eso.

Con pocos minutos es difícil mostrarse.

Sí, es muy difícil entrar así en partido, en ritmo. Me gusta mucho más jugar desde el principio y creo que siempre juego mejor cuando juego desde el principio. Necesito tiempo. Eso es normal en todos los jugadores.

¿Qué nota se daría teniendo en cuanta sus circunstancias con la falta de minutos y las lesiones?

No puedo decir para mí mismo, pero hay más partidos hasta el final. Cuando se acabe la temporada lo podré decir.

¿Siente la confianza de Pepe Mel?

Sí, me ayuda y lo noto. Me apoya, me anima y me dice cosas que tengo que hacer como jugador y eso me ayuda.

En el mapa de calor se le ve mucho en el centro del campo, lo que indica que suele bajar a recibir.

Me gusta estar en el área, pero juego ahora en un equipo que no domina mucho y hay que bajar para jugar, para tocar balón. Si esperas no te viene ningún balón.

¿Hasta que punto ha sido importante aprender el idioma?

Sí, aprendí muy rápido el idioma y ahora puedo hablar y eso me ayuda. Aquí poca gente habla inglés, tenía a Babic que me ayudó mucho y ahora es más fácil.

¿Cómo se encuentra el equipo después del partido frente a Osasuna?

Eso se pasa, hay más partidos y ahora estamos en una situación muy difícil. Es muy difícil para todos, pero la única manera de salir de esa situación es luchar hasta el final para nosotros, para nuestras familias, para la afición, para todos. Claro que estamos enfadados, todos.

¿Qué les pasó para hacer ese encuentro tras la victoria ante Las Palmas?

Entramos mal en el partido. En los primeros diez minutos dos goles y luego es muy difícil.

¿Cómo encaran el próximo duelo ante un complicado rival como la Real Sociedad?

Puedo decir para mí mismo que tengo mucha hambre para jugar, marcar goles, pero también creo que el equipo entra siempre en todos los partidos, somos profesionales, entramos con ganas y creemos que podemos ganar. Pero a ver que pasa.

¿Cree que tener muchas ganas a veces pueda ser contraproducente?

Eso también pasa en fútbol, pero cuando tienes veinte años a mí mismo creo que me ayuda eso. Es normal tener ganas y tener hambre de marcar goles.

¿Qué supuso su gol al Sevilla?

Yo vivo de los goles, soy delantero y me siento muy bien, con mucha más confianza y eso es muy importante para mí.

¿Qué diferencias encuentra entre Primera y Segunda División?

No he jugado nunca en Segunda, a ver. Alguna vez la veo, pero veo más Primera.

¿Cómo se ve la temporada que viene aquí en Segunda?

Creo que puedo ayudar mucho al equipo, marcar goles. Creo que vamos a tener una buena temporada.

¿Qué le diría a la afición en estos duros momentos?

Vamos a luchar como locos hasta el final porque se lo merecen.

¿Y para que crean en usted como jugador?

Tengo veinte años y voy a enseñar todo.