Luis Suárez: "Estoy con muchas ganas de volver, pero cauto"

Pidió el cambio justo antes de que se torcieran los planes; todo lo que pudo acabar mal, terminó peor. El árbitro de aquel Almería-Granada decidió que la permuta se produjera en la jugada siguiente. En el banquillo, todos querían hacerlo en ese instante. El compañero estaba preparado en banda. Y Luis Suárez, tras un primer remate fallido, buscó el balón para completar su póker de goles.

El delantero solo encontró una camilla, una ambulancia y una temporada aciaga. "Veníamos de jugar en Sevilla entre semana y en ese instante íbamos 3-2; el gemelo lo tenía fatigado y decidí pedir el cambio para que Koné nos diera mucho quedándose balones y sacando faltas a favor. Pedí el cambio para dar respiro y segundos más tarde, sucedió la lesión. La vida, Dios o llámalo como quieras, pero pasó lo que tenía que pasar", ha reconocido en UDA Radio tras haber empezado a realizar sus primeros entrenamientos al margen sobre el Anexo, después de pasar por quirófano.

El ariete cafetero tiene muy clara la hoja de ruta: "Los plazos se van cumpliendo y estamos siendo muy precavidos. Siento mucho el cambio de antes de la operación a día de hoy; estoy más seguro y eso lo necesitaba porque las sensaciones ahora son muy buenas". La adrenalina por jugar, controlada: "No tenemos prisa en absoluto. Quiero cumplir plazos y pequeños objetivos que nos vamos poniendo día a día. Me encantaría poder jugar algún partido antes de acabar y disfrutar de corto tras un año complejo, pero no tengo ninguna prisa. La anterior lesión sí tuvimos menos paciencia y no fue bien así que ahora mismo estoy tranquilo, con muchas ganas de volver, pero cauto"

En esta entrevista el atacante ha explicado la dificultad añadida a una recuperación: "La mononotía de estar en la cueva -gimnasio, camilla, máquina, etcétera- es dura y ahora que estoy fuera me ha cambiado mucho el ánimo por dar pasos hacia adelante y que la recuperación marche tan positiva como ahora".

Es inevitable conjeturar sobre hipótesis: "Hay muy buenos pasadores en el equipo pero Viera es un especialista y lo he hablado con él en privado, que me hubiera gustado coincidir esta temporada para aprovecharme de su visión de juego", comentaba.

A nivel anímico se encuentra muy fuerte y con retos por delante: "Trabajo para volver con Colombia y fue uno de los motivos por los que vine a Almería, para tener la continuidad necesaria para llamar la atención del Seleccionador. Espero trabajar y encontrar mi mejor nivel para volver al combinado nacional".