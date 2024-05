Un bar en honor a Harry Potter llega a Almería

La fiebre por Harry Potter no desaparece, se transforma. Un nuevo bar llega a Almería para homenajear al mítico personaje de JK Rowling desde este jueves. Un templo para fans y escuela para quienes se pierdan en el mundillo de Hogwarts que ‘Diario de Almería’ ha podido visitar horas antes de su apertura, prevista para el jueves a las cuatro de la tarde.

Un cartel introduce a quien pasa por el número diecisiete de la calle Padre Santaella en lo que se está por vivir en el interior. Las cajas se amontonan en las últimas jornadas antes de que el mundo pueda descubrir lo que se esconde en cada una de las paredes del establecimiento. Sea usted Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw o Slytherin tiene las puertas abiertas.

"Era un sueño que yo tenía, antes de abrir el escape room quería montar una cafetería ambientada en el mundo mágico de Harry Potter"

José Miguel Galindo cuenta los minutos para ver cumplido el que es un sueño. “Nosotros tenemos ya un escape room sobre Harry Potter desde hace cuatro años, han venido más de 60.000 grupos no solo de España sino también de Europa”, explica. La esencia de la sala de escape ‘No es lugar para no magos’ se traslada ahora al bar, que abrirá diariamente cuando el reloj indique las cuatro de la tarde.

“Era un sueño que yo tenía, antes de abrir el escape room quería montar una cafetería ambientada en el mundo mágico de Harry Potter”, rememora. En ese momento esa ilusión no se pudo hacer realidad pero ha llegado el momento, tras años de andadura en el sector del ocio, para hacerlo realidad. “Ha funcionado tan bien que ahora tengo en Almería once salas de escape room”, defiende.

Con el dinero ganado en el negocio del ‘escape room’ llega un bar que estará ambientado en el mundillo, aunque es para todos. En la concentración de la charla se interponen dos de las camareras ensayando, caracterizadas ya como personajes de la saga mágica. Están en la planta inferior preparando sus personajes para encandilar a un público que es exigente y quiere caracterizaciones pulcras.

“Es como cerrar el circulo con una espinita que yo tenía clavada”, dice José Miguel con orgullo antes de posar él también, no sin algunas reticencias por no considerarse apto para salir ante la cámara afilada de este periodista. Pide que todos vayan, sean fans de Harry Potter o no hayan visto ni un trailer. “Esto no deja de ser una cafetería ambientada, amamos este mundo y nos hemos prometido vivir y trabajar en él con mucha ilusión pero es como quien la ambienta en el rock n’ roll, aquí tiene cabida todo el mundo”, defiende. Habrá para todos los gustos, tardes familiares y noches de juerga. Empezarán con las meriendas y los cumpleaños para seguir, ya entrada la noche, con un picoteo para todo el que quiera saciar el apetito y, en las horas noctámbulas, fiesta. Los jueves, viernes y sábados se ampliará el horario de apertura hasta las cuatro de la madrugada, cerrando el resto de días a medianoche, como manda Cenicienta.

Aunque es vecino de un magno instituto como es el Celia Viñas, el bar no se quiere centrar en la población joven exclusivamente. “Es para todo el mundo, a veces no tienes nada que hacer con tu hijo y vienes”, afirma. “Mis escapes room siempre quise que estuvieran orientados a las familias, pueden venir niños, y la cafetería también la quise orientar así”, asegura.

Un “sitio tranquilo, con un ambiente muy sano” que no ha abierto aún pero prácticamente ya ha colgado el cartel de ‘completo’. En las dos plantas habilitadas, pronto serán tres, se pretendía hacer dos días de inauguración “pero ya hay 600 personas apuntadas”. “Hemos tenido que pasar de dos a cuatro días de inauguración y de uno a dos turnos por día y luego a tres pero con gente que sabe que no puede venir”, celebra, aunque teme, con sorna, “no tener qué darle a la gente”. A la intensidad no le tienen miedo. “Habitualmente hacemos más de setenta escapes room por semana, estamos acostumbrados”, garantiza.“Tenemos un público enorme de gente que es adicta a nuestras salas y en el momento que se enteraron de que se abría la cafetería quisieron venir”, defiende.

Promete un escrupuloso seguimiento de lo que Rowling escribió. “Cuidamos los detalles, hacemos las cosas bien, queremos que todo se cumpla”, asegura. “La gente se puede encontrar todo lo que ha visto en las películas, desde las escobas mágicas hasta todos los artilugios”, promete. La apertura contará, dice, con la presencia del Ayuntamiento de Almería. Habrá que preguntarles mañana si son de Harry Potter o de Lord Voldemort.