Fernando: "A la afición le agradecemos su comportamiento y le pedimos perdón"

Fernando Martínez Rubio está siendo esta temporada un capitán sin brazalete. Así lo atestigua su escaso protagonismo sobre el campo, relegado al banquillo debido a la fuerte apuesta de la directiva por Luis Maximiano. El guardameta murciano, Zamora en el ascenso a Primera a las órdenes de Rubi, apenas ha disputado dos encuentros este curso.

Uno de ellos fue con motivo del debut de Gaizka Garitano en el banquillo en la décima jornada liguera. Fue en Montilivi y el Girona goleó por 5-2 a los rojiblancos. El técnico vasco mantuvo al murciano bajo palos en la jornada siguiente ante Las Palmas, pero la nueva derrota (1-2) precipitó que volviera a la suplencia para no jugar más hasta la fecha.

¿Cómo lleva en lo personal el rol de esta temporada?

Está siendo un año bastante complicado por cómo se está dando todo, no solo a nivel personal. Venía de dos temporadas muy positivas, pero el tema colectivo hace que se junte todo.

¿En el banquillo se sufre mucho más esta mala dinámica?

Por suerte o desgracia he estado bastante en las dos partes. Jugando y participando menos, hay que saber estar en los dos sitios. Vivir la situación desde fuera hace que lo vivas más porque dentro piensas solo en lo futbolístico. Fuera la cabeza da muchas más vueltas.

Queda disfrutar de las 8 últimas jornadas, pero mejor hacerlo ganando...

Después de lo difícil que está siendo la temporada disfrutar no va a ser fácil, pero no es lo mismo terminar con buen sabor de boca, victorias y buenas sensaciones que terminar de mala manera perdiendo partidos. Tenemos que mentalizarnos para irnos con un sabor de boca diferente.

Con Pepe Mel va una de cal y otra de arena, ¿lo ve con el morro más torcido?

En general la idea y actitud siempre es la misma. Tenemos que aprender de lo que pasó el otro día, sobre todo en cómo salimos al partido, porque no estuvimos lo enchufado que tienes que estar para competir en Primera. Esta categoría no te perdona si no sales con la intensidad necesaria. Puedes ganar o perder pero esto no puede volver a pasar.

Al menos no faltó la autocrítica por parte de Mel y de los propios jugadores.

Por supuesto. El entrenador entiendo que quiera proteger al jugador, pero somos mayorcitos y cada uno es responsable de lo que uno hace. Cada cual es responsable de su parte.

Dijo Mel que todos tendrían oportunidades, ¿habló con los porteros?

La posición del portero es diferente al resto. Los jugadores sí pueden rotar, pero el portero es de más continuidad. Al que no juega le toca esperar. Sí me gustaría que el equipo se mentalice en terminar bien.

La intimidad dentro del vestuario debe respetarse, pero ahí habrá habido días muy malos.

Hay de todo. En una temporada donde van ya tantas jornadas sin conseguir victorias pasó de todo. Días de más o menos tensión. También sabes a quiénes puedes apretarles y los que son menos fuertes.

La cuenta atrás para el descenso matemático está a la vuelta de la esquina, ¿piensa que ese día ya no dolerá tanto?

Te vas haciendo a la idea, pero hasta que no llega ese momento matemático... La temporada pasada nos tocó descender al Elche, que estaba en una situación parecida, ya estaban descolgados y pese a todo rompieron a llorar. Es duro cuando llega.

¿Cuál ha sido el partido que más le ha escocido?

Tengo el recuerdo del Granada en casa. Fue un día donde creía que en algún momento el equipo iba a ganar y después de ir 3-0 ante un rival directo y que luego te empaten recuerdo irme jodido a casa e incluso me costó dormir esa noche.

Son un colista atípico, ¿se hará raro ver a compañeros el año que viene en Primera?

La mayoría de partidos las sensaciones siempre han sido mejores que los resultados. Tuvimos rachas muy malas pero siempre merecimos algo más. Pero hay que ser realistas y cuando pasa una y otra vez es porque algo estás haciendo mal. Tenemos que ver lo que ha pasado, pero en lo futbolístico tenemos mucho mejor plantilla de lo que dice la tabla o los resultados.

¿Cómo puede encararse el viaje de retorno a Segunda?

Vemos muchas temporadas cómo a muchos equipos que descienden les cuesta adaptarse a Segunda porque es totalmente diferente. Por eso la importancia de terminar con buena dinámica de cara a la temporada que viene.

Ya no estará esa adrenalina de las últimas jornadas...

Veníamos del otro extremo, de dos temporadas con finales de infarto y de mucha tensión, de milagros. Esta quizá el estar descolgados hace que se viva todo con menos tensión, pero cada uno debe buscar su motivación y ver lo importante de terminar bien.

Es su séptima temporada como rojiblanco, ¿le queda cuerda para rato?

Por supuesto, yo estoy bien e ilusionado. Me gustaría seguir jugando más años al fútbol y en el club estoy súper a gusto, tanto yo como mi familia.

Está a solo 25 partidos de igualar un récord de Esteban, ¿es un reto?

No sabía ese dato, pero me gustaría cumplir esos partidos y poder superar ese récord.

¿A sus 33 años se plantea ya ese futuro más allá del fútbol?

Uno lo piensa, no solo ahora, sino durante tu carrera de futbolista piensas en qué hacer una vez que te retires. Me gustaría seguir dedicándome a algo relacionado con el fútbol o el deporte. Si el día de mañana sigo ligado sería lo mejor porque es lo que más me gusta.

Si un aficionado le pide un autógrafo en este contexto, ¿qué le nace decirle?

Darle las gracias porque la temporada está siendo muy difícil a nivel personal, pero no quiero imaginarme para ellos ver una jornada tras otra que el equipo no gane. Siempre animan y hay gente esperando con la mejor cara para firmarles autógrafos. Les agradecemos su comportamiento y les pedimos perdón por cómo ha sido todo. Intentaremos terminar también por ellos, de la mejor forma posible. A ver si por lo menos podemos darle una victoria en casa tras esta temporada tan dura.