Un reto de altura para el Almería en su duelo contra el Athletic Club

Almería y Athletic Club miden sus fuerzas en el duelo que cierra la vigesimocuarta jornada liguera. Este lunes, a partir de las 21:00 horas, los dos conjuntos rojiblancos afrontan una cita con dos realidades bien distintas. Mientras el equipo de Gaizka Garitano es el colista de la categoría y se encuentra a catorce puntos de la salvación, los pupilos de Ernesto Valverde viven uno de sus mejores momentos de las últimas temporadas.

Después de caer en Mestalla en la decimoséptima derrota de este curso, los almerienses siguen sin lograr la primera victoria de la temporada. Este partido será el primero en el que el técnico de Derio contará con todas las incorporaciones invernales, con algunas de ellas con posibilidades de entrar en el once inicial.

Hay que tener en cuenta en esta jornada, en el caso de no sumar los tres puntos, los indálicos podrían batir la marca de más jornadas sin ganar en un campeonato liguero (Sporting de Gijón 1997/98 -23-). Asimismo, se igualaría la racha de partidos sin conocer la victoria en Primera División (Levante, entre 2021 y 2022 -27-).

Los mayores problemas para los rojiblancos aparecen en la línea defensiva, con las posibles bajas de César Montes y Chumi, que siguen entre algodones a pocas horas de que se dispute el encuentro. Aleksandar Radovanovic será de la partida, a pesar de que también comenzó la semana con problemas físicos. La duda que tiene Garitano es retrasar a Édgar González, que se había asentado en el puesto de pivote, o apostar por Paco Sanz, central del filial y que todavía no ha debutado con el primer equipo.

La otra incógnita en la zaga se encuentra en el lateral izquierdo. El mozambiqueño Bruno Langa podría entrar en un puesto en el que jugó Álex Centelles la pasada jornada. El entrenador unionista ha abierto la posibilidad de que cualquiera de los dos pueda iniciar el encuentro.

La problemática defensiva provoca el condicionante de la posición de Édgar sobre el verde. Si acaba actuando como central, Iddrisu Baba, que disputó más de una hora en Mestalla, ganaría enteros para ser titular. No obstante, el doble pivote Dion Lopy – Lucas Robertone, que han jugado a la misma altura en varias ocasiones, podría repetirse para este encuentro.

Por delante, Sergio Arribas y Largie Ramazani cuentan con muchas posibilidades de ser titulares, al igual que Choco Lozano, el flamante fichaje para el puesto de delantero centro de los indálicos. El hondureño puede contar con su primera oportunidad de inicio delante de su nueva afición. Otros nombres como Adri Embarba o Gonzalo Melero, dependiendo de los condicionantes en el planteamiento de Garitano, también son alternativas para entrar en el once.

Leo Baptistao, titular habitual en el Almería, se perderá los dos próximos duelos ligueros tras ver la roja en Mestalla, por lo que no estará contra Athletic Club y Granada. Otro que no estará de inicio será Jonathan Viera, la guinda del pastel del proyecto este invierno, ya que el entrenador ha confirmado que necesita sumar entrenamientos para ganar ritmo de partido.

El Athletic llega a Almería pletórico, después de un triunfo colosal en el Civitas Metropolitano ante un Atlético de Madrid que encadenaba 28 partidos sin perder en casa -con 26 victorias- y con la que dio un primer paso importante de cara a estar en la final de la Copa del Rey, una más en su brillante historia en el torneo, y también en la Supercopa de España del próximo curso.

Aunque en Madrid la victoria le llegó a través de la fe, la determinación y el trabajo defensivo, el Athletic de este curso se distingue por su asfixiante presión a los rivales y un espíritu ofensivo que encarna su cuarteto de ataques, los explosivos hermanos Williams, el talentoso Oihan Sancet y el goleador Gorka Guruzeta.

Ninguno de ellos fueron de destacar especialmente en el Metropolitano, lo que indica la profundidad de un plantel en el que Valverde encuentra buena ayuda con quien ponga sobre el terreno de juego. Al final Nico Wiliams no estuvo en el campo madrileño, su hermano Iñaki y Sancet tuvieron una noche gris y 'Gurugol' se lesionó al principio del segundo tiempo.

Por ello tampoco se espera mañana en el Juegos Mediterráneos a Guruzeta, que sufrió una lesión muscular, y tampoco a Nico, que si Valverde no le vio para jugar en un partido de esa trascendencia es probable que su problema en un abductor necesite más descanso aún.

De no tener Valverde intención de realizar muchos cambios en el once, que no le es obligado porque la recuperación ha sido de cinco días, en principio los relevos de ambos son claros. Álex Berenguer, que marcó ante el Atlético el 0-1 con el que llegará la semifinal de Copa a San Mamés, supliría a Nico y Asier Villalibre, como también en el Metropolitano, a 'Guru'.

Por lo demás, Unai Simón volverá bajo palos como en los partidos de liga, es posible que también entren en defensa Óscar de Marcos y Yeray Álvarez, éste por un Dani Vivian que no entrenó junto a sus compañeros el sábado en el regreso al trabajo; y quizás también alguien en el doble pivote para acompañar a un Beñat Prados que es el gran descubrimiento de esta temporada del Athletic. Como también un Iñigo Ruiz de Galarreta, que a su lado se dio una paliza ante el Atlético.

Aitor Paredes y Yuri Berchiche, completando la defensa, y el mayor de los Williams y Sancet, aún sin estar en su mejor momento del curso, completarían el once en un choque que para el conjunto bilbaíno tiene el aliciente añadido de reencontrarse con su exentrenador Gaizka Garitano.