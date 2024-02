Valverde: "El Almería está compitiendo bien en todos los partidos"

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, destacó que el Almería, a pesar de su realidad de colista y descolgado en la tabla, "es un equipo que está compitiendo bien en todos los partidos", como, a su juicio, ha demostrado en sus duelos ante el Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Girona, Real Sociedad o Deportivo Alavés.

Por ejemplo, "el 0-3 del Alavés dice mucho de la pegada del Alavés y de que no la tuvo en Almería", destacó Valverde en Lezama, en la rueda de prensa previa a un partido que el Athletic "quiere ganar" para fortalecer su posición en la tabla y mantener opciones de entrar en la zona de Liga de Campeones.

"No hay más que ver la clasificación para ver que cada vez que sumas tres puntos das un paso muy importante hacia adelante. La intención es mantener la ventaja y si podemos ampliarla, ampliarla", apuntó de cara a un choque que podría dar a su equipo, quinto en la tabla, diez puntos de distancia sobre el sexto clasificado, el Betis.

El técnico de Viandar de la Vera avisó de las dificultades del encuentro ante un equipo que, como los de Gaizka (Garitano), "aprieta bien" a sus rivales, "se despliega bien" con balón y "en la estrategia sabe lo que hace". "Hay que estar atentos", alertó.

No obstante, reparó en que el Almería "está recibiendo reveses duros en la liga" y aconsejó al conjunto indálico "insistir" en lo que hace bien. "Estos es insistir y está insistiendo, los aspectos ofensivos que manejan son buenos y tiene jugadores como Ramazani o Arribas. Aunque les penalizan otras cosas, quizás le falta un poco de pegada, pero el secreto es insistir", incidió.

En cuanto a su equipo, dijo que en el cuerpo técnico están "contentos porque la gente que está entrando lo está haciendo bien" y "el nivel de activación que tenemos es el ideal". "Pero queremos que siga siendo, queremos seguir yendo hacia arriba y para eso hay que hacer un buen partido mañana. Somos conscientes de lo que nos cuesta sacar al cosas y veo al equipo bien para afrontar estos partidos", avanzó, recordando que "en todos los partidos te estás jugando cosas".

Varias dudas en el Athletic Club

"Y esta es una gran oportunidad para nosotros porque no sabemos si vamos a pasar con el Atlético o no -en las semifinales de Copa, que encararán en ventaja en la vuelta por el 0-1 del Metropolitano en la ida-, y la liga es la que nos mantiene ahí", reflexionó, esperando de su equipo "la predisposición" adecuada.

En cuanto a los jugadores que están en duda, no se atrevió a adelantar antes del último entrenamiento de esta tarde si alguno de ellos, Nico Williams, Gorka Guruzeta y Dani Vivian, estarán disponibles. Pero avanzó que "Guru lo tiene más difícil" que Nico y Vivian. A alguno de ellos, si no entran en la de mañana, les espera en la convocatoria del próximo partido, el choque también liguero del lunes 19 ante el Girona en San Mamés.

Valverde, al ser felicitado por su 60 cumpleaños, que hizo el pasado viernes, 9 de febrero, reflexionó sobre el hecho de que haya cumplido en el Athletic "30 años siendo jugador, y 40, 50 y 60 siendo entrenador". "No es mala marca", aseguró, en tono jocoso, y asegurando que "a los 70 no me veo".