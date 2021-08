"No me considero mayor, pero ahora tengo ese rol de veterano"

A falta de menos de dos semanas para el comienzo de la competición, todavía sigue siendo una incógnita saber qué guardameta de los tres que hay a día de hoy en el primer plantel estará bajo palos en el once inicial rojiblanco en Cartagena. Uno de los aspirantes a estarlo es Fernando Martínez, que hace un par de días hablaba sobre la pretemporada que está realizando la Unión Deportiva Almería.

“Al final el resultado de estos partidos de pretemporada no deja de ser anecdótico. Uno siempre sale a ganar, pero lo que importa es cuando empiece la competición, conseguir los tres puntos y no ahora”, apuntaba el murciano. Con cuatro goles encajados y nueve marcados en cinco duelos veraniegos por el cuadro rojiblanco, recuerda que “cuando eres un equipo sólido y no encajas, evidentemente es más fácil conseguir los tres puntos, porque nosotros arriba tenemos jugadores con mucha dinamita que te garantizan que en casi todos los partidos vas a marcar”.

Sobre el comienzo de la competición, el cancerbero afirma que “es una liga muy competitiva y es importante llegar lo mejor posible. Vamos a Cartagena, que es un equipo muy difícil, que se ha reforzado bien”. Con 31 años de edad, es uno de los más veteranos de la plantilla, aunque confiesa que “no me considero muy mayor, pero el equipo es muy joven y te toca hacer ese papel de veterano. Hace unos años era el que entraba primero en los rondos y ahora me toca ayudar a los chavales a que conozcan la categoría , que se sientan cómodos en el club”.

Considera clave que “cuando fichas jugadores que conocen la categoría ese período de adaptación te lo quitas de encima y siempre es más fácil. Esperemos que este año no nos cueste en el arranque como el anterior”, recalca que “hay que tener tranquilidad. Estoy seguro de que van a llegar refuerzos de calidad, porque siempre lo hacen”. Por último, sobre la competencia bajo palos, finaliza diciendo que “los tres porteros estamos para competir y ganarnos el puesto”.