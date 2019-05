La diferencia entre ser buscado o encontrado

“Yo no he sido buscado, he sido encontrado y ahora quiero ir a un equipo que me busque”. De este modo zanjó Fran Fernández en una entrevista concedida a la emisora oficial del club en la previa del duelo ante el Alcorcón las motivaciones que lo han llevado a no renovar como técnico rojiblanco pese a contar con una oferta en firme del club.

La frase, meditada, encierra de algún modo cómo ha debido sentirse el técnico zapillero durante una campaña que inició en verano teniendo que esperar tres semanas para ser ratificado en el banquillo pese a salvar del descenso a la entidad y teniendo luego que acoplar a 17 fichajes nuevos, lo que derivó en un complicado comienzo con cuatro derrotas, para reconducir después con creces la situación.

Es la forma más elegante de decir que quiere sentirse valorado sin tener que menospreciar por ello al club que le ha dado la oportunidad de debutar en la LFP, porque también quiso aclarar que con el presidente las relaciones son correctas: “Se me está enfrentando al presidente, hemos podido tener diferencias en el pasado, pero me dio la oportunidad de entrenar en LFP y estoy muy agradecido y también que confiase en mí para este proyecto. Si por él fuese continuaría, pero la decisión la he tomado yo”.

Alfonso García no ha podido disimular su contrariedad al ser cuestionado por la decisión de FF, incidiendo en un motivo personal que respeta aunque no comparte: “Me comentó sus motivos personales, no los entendí, pero lo respeto y tiene que contarlos él. No es tema económico ni deportivo, ya estábamos hablando de la planificación. Si algún día quiere contarlo, debe de ser él. Anunciaremos el nuevo entrenador en dos o tres semanas supongo”. Dos prismas para una realidad.