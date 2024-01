La más difícil todavía para el Almería en su visita al Santiago Bernabéu

La agridulce sensación de no llevarse los tres puntos contra el Girona marcó el arranque de la segunda vuelta en una de las mejores actuaciones del Almería en toda la temporada. El conjunto de Gaizka Garitano las tuvo de todos los colores, pero no acabó de completar la machada de lograr el primer triunfo contra el actual líder de la competición.

Lo tratará de conseguir ahora en casa del segundo clasificado virtual (cuenta con un partido menos y a solo un punto del conjunto gerundense). Un equipo que viene de vencer la Supercopa de España en Arabia Saudí contra el Barcelona y de caer en la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid. Un desgaste físico entre viajes, prórrogas y carga de minutos que supone un hándicap para los blancos con respecto a un Almería que viene de completar una semana de trabajo centrada en este partido.

Los indálicos han incorporado a Aleksandar Radovanovic este sábado y el central estará disponible para la cita liguera con la baja por lesión de César Montes, que se suma a la sala médica, ocupada por Ibrahima Koné y Arnau Puigmal. Paco Sanz, central del Almería B, también está en la lista para esta visita al Santiago Bernabéu.

La otra baja reseñable de los unionistas es Leo Baptistao, que cumple ciclo de tarjetas este fin de semana. La ausencia del brasileño abre un hueco en la delantera, en una terna en la que están Largie Ramazani y Marezi para ser el delantero centro. Luis Suárez, que volvió a los terrenos de juego el pasado domingo, no será de la partida inicial, como ha confirmado en la sala de prensa Gaizka Garitano. El colombiano todavía tendrá que esperar para estar en plenas condiciones físicas y sumar más apariciones.

En la sala de máquinas, la mayor incógnita en este encuentro en la posición de Édgar. El exbético, que rindió a las mil maravillas como pivote, podría regresar al puesto de central para acompañar a Chumi. La inclusión de Gonzalo Melero en el once sería la alternativa para fortalecer el centro del campo junto con Dion Lopy y Lucas Robertone. El madrileño, canterano madridista, podría volver al once después de sus problemas de sóleo.

Sergio Arribas, otro jugador que ha pasado por 'La Fábrica', vuelve a casa tras muchos años en las categorías inferiores blancas. El atacante, que todavía no ha marcado fuera de casa, puede estrenar su casillero para cumplir la conocida como 'ley del ex'. En ataque, con la duda de quien sea la referencia, Adri Embarba será el otro extremo en la alineación almeriense.

En un encuentro que se prevé dominado por los locales, el plantel rojiblanco tiene en las transiciones su mejor arma para hacer daño al equipo de Carlo Ancelotti. Este Almería, contra grandes plantillas como Atlético de Madrid, Barcelona o Girona, ha competido mejor que frente a Mallorca, Alavés u Osasuna. Una circunstancia importante teniendo en cuenta el rival de este domingo.

No será otro que "uno de los mejores del mundo", como ha remarcado el técnico vasco en su comparecencia. Los blancos solo han perdido un partido en el campeonato doméstica y son el equipo menos goleado de la liga (11). El debate más candente está en la portería, con Lunin y Kepa luchando por un puesto prácticamente cada semana. Parece que el vasco será el elegido para este enfrentamiento.

Con el regreso al once inicial de Aurélien Tchouaméni y Toni Kroos, Joselu y Brahim son las alternativas para sustituir a un renqueante Rodygo para acompañar en ataque a Vinícius. La novedad en la lista de convocados es la reaparición de Lucas Vázquez, que vuelve de lesión. El técnico italiano ha confirmado que ha visto físicamente bien al equipo y que no habrá rotaciones masivas, por lo que los habituales nombres estarán en el verde. Uno de ellos será Jude Bellingham, el mayor activo en zonas ofensivas de los blancos este curso.

La misión de puntuar en un feudo como el Santiago Bernabéu no es sencilla con un historial que refleja que nunca ha sucedido. No obstante, la necesidad de sumar para no verse abocados a un final que parece escrito desde hace semanas es suficiente para que los jugadores busquen la hazaña. La más difícil todavía.