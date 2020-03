En directo, Almería-Deportivo de la Coruña

El Almería afrontará ante el Deportivo de La Coruña un partido en el que no valen las excusas. Después de seis partidos consecutivos sin conocer la victoria y de ser el peor equipo del pasado mes de febrero, todo lo que no sea ganarle en casa a un equipo de la zona baja será un nuevo paso atrás en el intento de pelear por el ascenso directo. Guti ha visto cómo Fran Villalba está disponible y que Coric ha trabajado con el grupo, aunque el valenciano sí puede estar, pero el croata no. De este modo, el balcánico se une a las lesiones de Petrovic, Ibiza y Lazo.