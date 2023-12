Garitano: "Las carencias que tenemos son muy grandes"

No estaba contento Gaizka Garitano con el partido de su equipo, no dudando en admitir que no le había gustado. Consciente del enorme trabajo que les queda por delante para revertir la situación no tuvo reparos en afirmar que "las carencias que tenemos son muy grandes a nivel de Primera División". Sin embargo, el técnico vasco añadió que "estamos en resultados cortos desde hace mucho tiempo". Por su parte, sobre Robertone comentó que "tiene una rotura" y respecto a Melero indicó que había forzado y se había marchado por molestias.

Lectura partido: "En general no me ha gustado el partido. Nos ha costado mucho generar ocasiones. Hemos competido hasta el final y hemos empatado pero no hemos podido seguir la línea. El rival también juega, desde el primer minuto nos ganaban prácticamente en todos los duelos. Hoy no hemos podido hacerlo".

Carencias: "Las carencias que tenemos son muy grandes a nivel de Primera División. Estamos en resultados cortos desde hace mucho tiempo y no hemos estado al nivel de las últimas jornadas. Te puedo decir que trabajamos de sol a sol, que lo damos todo. Llevamos muchas semanas compitiendo a buen nivel. Hoy no nos ha salido. Las carencias del equipo están ahí, las cosas buenas también. Lo que hacía falta para ganar no hemos podido".

Última bala: "Para mí el partido más importante siempre es el que voy a jugar. Estamos compitiendo en todos los campos. Es una pena lo de hoy porque era de mucha necesidad ganar. Nos ha costado más que otros días hilvanar jugadas, crear ocasiones".

Lesiones: "Robertone tiene una rotura y con Melero hemos forzado, tenía un poco de molestias. No sabíamos si podía seguir Robertone y quedaban tres minutos, le hemos pedido que siga para no gastar una ventana. Al final en el descanso nos ha dicho que estaba lesionado".

Fichajes: "Es un tema que no llevo, sí se me consulta. Todo el mundo ve que ni Ramazani ni Baptistao son delanteros. No hay equipo en el mundo que juegue sin delantero centro. Tengo que sacar el mayor rendimiento con lo que tengo. Vine aquí para trabajar con los que tenía y eso estoy haciendo. No puedo dar información de si va a venir alguien o no porque no es un tema que me competa a mí".

Dinámica negativa: "Nosotros no hemos mejorado al equipo desde que vinimos. Yo soy el tercer entrenador aquí, no es cuestión que haya treinta entrenadores. El equipo viene creciendo y cerca de ganar. Tenemos que seguir trabajando. Pero es cierto que no estamos ganando partidos, que es para lo que se nos trajo aquí".