Rubi “Tenemos que intentar olvidarnos, trabajar y trabajar más”

Rubi, analizó de la siguiente forma la derrota de este sábado ante el Oviedo. “Hay que trabajar más si hace falta, pulir detalles y recuperar estados de forma. Con una victoria esto se verá de otra forma. En la segunda parte lo hemos intentando, pero han tenido mucha efectividad. Teníamos esa renta y tenemos que intentar olvidarnos y trabajar para lograr otra. Sabemos todo lo que ha pasado en enero con nosotros y estoy convencido en que nos recuperaremos de cara al viernes. Es normal que el rival tenga ocasiones jugando en casa, pero han tenido mucha efectividad. Para todo lo que estamos dando deberíamos marcar algún gol más. A Sadiq lo he visto bien, con ganas y actitud para ayudarnos a revertir la situación. No ha sido solo él, es que hasta hoy [ayer] no hemos tenido a ningún delantero disponible. He visto a un Oviedo al que es difícil marcarle goles y tiene buenos jugadores arriba y en banda”.

Por su parte, el capitán De la Hoz apuntó que "todo son infortunios, el mes de enero ha sido todo cuesta arriba pero el equipo sigue trabajando. Nos llegan pocas veces a portería, pero tienen mucho acierto. Llegan tres y te meten dos goles, hay que pulir los detalles en ambas áreas. Este equipo puede dar mucho. El equipo se vacía hasta el final, somos conscientes de que tenemos que salir de ahí”.