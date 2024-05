Pepe Mel: "Hemos dignificado la profesión"

Volvía Pepe Mel al Benito Villamarín como técnico del conjunto visitante, si bien no pudo llevarse los tres puntos de la que fuera su casa. A pesar de la derrota, el preparador madrileño no duda en asegurar que "hemos dignificado la profesión". En esta línea considera que la UD Almería "tiene futbolistas que dan un buen nivel para la categoría y otros que están apareciendo como el propio Marcos Peña". Igualmente, insiste en que a su llegada se le pidió que ganara un partido.

Semana complicada: "Es muy complicado la semana, el día a día habiendo descendido, trabajar sin un objetivo es muy complicado. Sin embargo, los chicos están sacando orgullo a pesar de los errores que tenemos que nos condenan. Encajar tanto gol nos condena, pero el Betis ha pedido la hora, la gente pidiendo la hora, creo que hemos apretado, hemos dignificado la profesión y a mi modo de ver de nuestro centro del campo para adelante hemos hecho muy buen partido".

Errores defensivos: "Hemos empezado creo que regalando al Betis la opción de ponerse por delante, los dos partidos que hemos ganados conmigo es porque hemos conseguido hacer portería a cero. Nosotros tenemos argumentos para hacer daño al rival, pero te pones con dos a cero tan pronto en el Villamarín, un equipo que lo hace bien, que juega bien y sin embargo hemos sacado orgullo, hemos sacado fútbol porque con orgullo solo no vale. Creo que hemos hecho un buen fútbol de centro del campo para delante, hemos llegado por diferentes sitios y hemos tenido opciones de empatar. Está claro que el público y el propio equipo pidieran la hora".

Regreso a casa: "Yo vivo aquí en Sevilla, cuando no trabajo mi residencia es Sevilla y ese cariño lo noto en el día a día, cada día en la calle. No necesito venir al Villamarín para que los béticos me demuestren el cariño porque me lo dan todos los días cuando estoy en la calle. Esta es mi casa, he pasado once años de mi vida aquí, he estado seis años de entrenador, que le decía a Pellegrini que eso es de Guinness. El público me quiere porque sabe que soy uno de ellos. Es una pena, creo que hemos hecho un buen partido, se habrán divertido y es una pena que nosotros no hayamos estado más certeros en defensa".

Posible continuidad: "Cuando me reuní con el director deportivo solo me dijo una cosa. Llevamos veintiocho partidos sin ganar, quedan diez, lo que queremos es ganar uno. He ganado dos, espero ganar tres".

Plantilla para más: "No tiene mucha explicación la situación del equipo en este caso, creo que tiene futbolistas que dan un buen nivel para la categoría y otros que están apareciendo como el propio Marcos Peña que no desentona, es un jugador que lo hace muy bien. Tendrán que buscar una explicación y tomar decisiones en verano porque supongo que el objetivo será ascender. El club tomará decisiones, de momento yo estoy contento con los futbolistas porque lo dan todo a pesar de que se les ponga en contra".

Clasificación Betis: "Al Betis lo veo siempre primero, pero luego la realidad me dice que es muy difícil. Pero tiene un partido muy importante y apasionante con la Real y ese partido marcará muchas cosas, pero antes tiene que ir el jueves a Canarias, que no es sencillo, y allí tiene que también ganar si quiere mantener esa posición privilegio. Hoy seguramente han tenido la suerte de que les hemos puesto las cosas sencillas, pero se lo hemos hecho pasar muy mal".