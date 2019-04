El play-off ya es casi utópico para el Almería

El Almería ha enlazado en el peor momento de la temporada la mayor racha de todo el curso sin ganar, que tras la derrota el sábado en Almendralejo se eleva ya a cinco partidos. Los de Fran Fernández no logran la victoria desde que lo hicieran en La Romareda el pasado 3 marzo, camino de mes y medio ya. Sporting de Gijón (1-0), Granada (0-0), Deportivo (0-0), Rayo Majadahonda (2-2) y Extremadura (1-0), han frenado la triunfal trayectoria de los rojiblancos, pese a que en casi todos los partidos hicieron merecimientos para haber sacado mayor tajada.

A lo largo de la actual campaña nunca hubo una racha peor. Hasta en tres ocasiones se encadenaron cuatro jornadas sin lograr un triunfo, pero nunca cinco como ahora. Ocurrió en el difícil inicio de la competición ante Cádiz, Tenerife, Málaga y Osasuna, cuando el equipo adolecía de la necesaria compenetración. El segundo bache vino entre la jornada 13ª y la 16ª, cuando no se le pudo ganar a Rayo Majadahonda, Deportivo, Nástic ni Extremadura. El último bajón antes del actual fue en los duelos consecutivos ante Alcorcón, Cádiz, Osasuna y Málaga.

Esa circunstancia, unida a la fortaleza de los rivales directos en la pugna por la sexta plaza, provocan que el soñado objetivo de disputar el play-off sea ya a estas alturas casi una utopía. Lo es porque la brecha abierta ya es de tres partidos y también porque Mallorca, Cádiz, Sporting y Oviedo describen una trayectoria ascendente y el único de los de arriba que parecía flojear, el Deportivo, acaba de cambiar en el banquillo a Natxo González por Pep Martí para intentar revertir su situación.

A ese panorama ya de por sí complicado, hay que unirle la pertinaz sequía goleadora de los indálicos, que producen tantas o más ocasiones que cualquier equipo de la categoría, pero sin embargo adolecen de eficacia en los metros finales.

En el Francisco de la Hera volvió a repetirse la pauta descrita previamente frente al Deportivo o el Granada, haciéndose evidente del mismo modo que la unidad B no acaba de mejorar las prestaciones del once tipo. Las sanciones de Saveljich y Yan Eteki en las últimas jornadas así lo ponen de manifiesto. Los suplentes son muy suplentes y les cuesta dar ese paso adelante que aporte el necesario plus en este decisivo tramo liguero en el que el concurso de todos es imprescindible.

Reengancharse a la disputa del play-off requiere de una machada propia y además de que los rivales empiecen a pinchar, dos variables difíciles de conjugarse. Numéricamente, los unionistas necesitarían sumar al menos 20 puntos de los 27 que todavía hay en liza para proyectarse hasta los 66, que es la media que viene necesitándose desde que se estableció el sistema de promoción de ascenso en 2011.

Los cinco partidos sin ganar, la fortaleza de los rivales, la sequía goleadora o el plus que no aporta la unidad B, factores clave en la depresión que atraviesan los indálicos

Viendo el vaso medio lleno, los optimistas dirán que el equipo aún puede permitirse el lujo de dejarse por el camino siete u ocho puntos, mientras que los pesimistas pondrán el énfasis en la dificultad de revertir la mala racha actual y que la gesta requeriría ganar los cinco partidos restantes en casa para garantizarse al menos 15 puntos y rascar cuatro o cinco más a domicilio.

El discurso de los 50 puntos, por repetido y manido, ha acabado indigestándosele al equipo, que se estancó cuando tenía la cifra al alcance de su mano y, si no lo remedia, tendrá que conformarse con divagar en tierra de nadie hasta el mes de junio.