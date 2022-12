Rubi: "Habrá como mucho 1 o 2 retoques"

El entrenador del Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', ha concedido una entrevista a los medios oficiales del club en plena concentración invernal en Marbella, donde el equipo rojiblanco afrontará este sábado su primer amistoso del 'mini stage' ante el Sturm Graz austriaco. El mister reconoce que habrá cambios en el mercado invernal, incluyendo la opción de alguna salida, aunque asegura que serán "como mucho 1 o 2 retoques". Estas son sus palabras:

VUELTA DE LOS JUGADORES: "He notado muy poca desconexión, hemos notado una diferencia muy importante respecto al regreso del verano, que ahí sí hubo un poco de desconexión. Esta vez no. Han sido 8 o 9 días de descanso y los jugadores han venido con una ilusión muy buena y a nivel físico han perdido muy poco, muy pronto vuelven a estar en forma".

TRABAJO ACTUAL: "Intentamos trabajar todos los aspectos de la idea de juego. Cada día introducimos dos aspectos que ya conocen, ya los tienen trabajados, pero es una forma de insistir y recordar. Se ha hecho fácil a los técnicos porque, auqnue siempre hay correccciones, la idea de juego y cómo trabajamos distintas situaciones en ataque y en defensa el equipo más o menos las domina".

AMISTOSOS: "Lo más importante es que el jugador vuelva a competir. Aunque sean amistosos querremos sacar un buen resultado. Empieza la carrera por parte de los jugadores para intentar ser titulares el día del Cádiz. El objetivo es que el equipo lleve a los partidos lo que hace en los entrenamientos y el nivel sea alto de inicio. Vamos a jugar con dos buenos rivales, que están participando en competición europea y va a ser interesante ver a qué nivel estamos".

¿PARTEN DE 0?: "Siempre uno se va con las sensaciones de lo que pasó en Copa y cómo estamos participando en liga, pero mi mentalidad es que todos trabajen con la posibilidad de ganarse la titularidad. Luego se puede aportar media hora, diez minutos, en el partido siguiente... y hay que estar preparados. No por no ser titular ante el Cádiz hay que tirar la toalla".

OBJETIVO, CÁDIZ: "Tenemos que trabajar duro para llegar en las mejores condiciones. Es un partido muy importante porque si somos capaces de sacarlo lograríamos un colchón de puntos considerable, y también tenemos el deseo y las ganas de acabar el año con una victoria fuera de casa. Es cierto que ahora mismo queda muy lejos, la preparación específica del partido será los últimos 10 días; y también nuestro rival pensará que es una opòrtunidad para acercarse, así que la dificultad va a ser muy alta".

CLASIFICACIÓN ¿ENGAÑOSA?: "Es la que es y a día de hoy es la justa, ya llevamos 14 jornadas y es verdad que hay equipos muy poderosos por abajo, pero no quiere decir que todos vayan a salir, a lo mejor alguno no lo consigue. Tenemos que mirar lo nuestro, hemos dado la vuelta a una situación que se complicó con aquellas 4 derrotas seguidas; el equipo está con mucha confianza, cree en lo que hace y si tenemos regularidad a nosotros nos da igual quién esté abajo, si son más o menos históricos, porque dependeremos de nosotros".

MERCADO: "Con la dirección deportiva estamos en contacto continuo. El margen para trabajar es grande, porque hay un mes por delante, y es cierto que no es solo valorar lo que pueda llegar, sino también de lo que está en el equipo, si hay que ver alguna situación concreta con algún jugador. Si hacemos retoques será uno o dos, no más. El equipo ha demostrado que puede competir bien, yo me ilusiono con los fichajes, pero al final hacer familia es que los jugadores se identifiquen con el club, con la ciudad... y no ir cambiando continuamente jugadores. Tenemos que valorar los que han venido ya este verano, que están ayudando mucho, y obviamente como club siempre va a estar la propiedad y la dirección deportiva intentado darle algo más de nivel al equipo".

CONCENTRACIÓN: "Me gusta, porque tienes margen para trabajar sin la presión de un partido inminente, que te va absorviendo; nos podemos centrar mucho en nosotros, el ambiente del grupo es fenomenal, ya el año pasado lo era, pero creo que este año es mejor incluso".

SITUACIÓN ACTUAL: "Nuestro deseo es siempre querer más, tener más puntos, pero es cierto que somos unos recién llegados, hemos llegado con todo el descaro y atrevimiento para quedarnos. Hemos competido el 90% de los partidos muy bien y para mí eso es lo más importante. Si hablamos de puntos, la valoración es positiva, si preguntáramos a aficiones de otras ciudades, seguramente pensarían que debemos estar satisfechos con nuestra clasificación, desde fuera seguramente se vea que tendríamos que estar más abajo. La valoración es muy positiva por dos motivos: hubo una revolución de la plantilla en el final del mercado que había que trabajar con ello, y lo superamos; y luego la racha negativa, tuvimos casta, orgullo y personalidad para salir de esa situación; dos tramos complicados que hemos superado, así que lo doy por muy bueno".

BRINDIS: "Salud para todos los almerienses y todos nosotros, pero le añado que se cumpla el objetivo de la permanencia lo antes posible, para que suframos poco al final de la temporada, que muchos de los futbolistas jóvenes se suelten más y veamos mejor versión de ellos, pero para ello necesitas no estar sufriendo hasta el último día. Lo vamos a intentar, por nosotros no va a quedar".