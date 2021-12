Rubi. "Es una pena no poder jugar en Lugo, pero hay que aceptarlo"

El primer equipo de la UD Almería se ha ejercitado este lunes antes de iniciar el breve periodo de vacaciones navideñas, y tras haberse confirmado ayer domingo la suspensión del partido que debía jugar en el Anxo Carro ante el Lugo, por el masivo brote de contagios covid desencadenado en el club gallego. El entrenador no obvia que esto supone una incomodidad para el equipo, "porque estamos en un buen momento" y además cuando se dispute el partido puede venir peor, aunque admite que "hay que aceptarlo y estar tranquilos". Estas han sido sus palabras antes de marcharse de vacaciones:

REVÉS: "Es una pena que no podamos jugar, porque estamos en un gran momento y luego habrá que buscar otra fecha, que puede ser un poco incómodo para el equipo, pero hay que aceptar la situación y mirar para adelante"

TRANQUILIDAD: "Vamos a intentar remediarlo todo desde la tranquilidad, con optimismo y si van apareciendo piedras por el camino las podremos sortear; el equipo ha dado garantías de que está en una muy buena dinámica y la plantilla está por la labor, así que hay que estar tranquilos".

DECISIÓN DE ENTRENAR: "Había dos opciones, o dar libre hoy o venir un día antes y hemos preferido respetar la planificación de la gente, había vuelos ya reservados de regreso para volver a sus lugares de origen; hemos hecho un buen entrenamiento, un partido entre nosotros que nos ha permitido acumular minutos y al final de lo que se trata es de que desde la última carga de trabajo hasta la próximo no hubiera más días de la cuenta"

OJO CON EL COVID: "Llevamos semanas diciendo desde que vemos que esta ola iba un poco hacia arriba, lo que pasa es que a veces también dependes un poco de la fortuna. Somos gente responsable, siempre con la mascarilla, intentamos no juntarnos con grupos grandes, pero luego es que el virus nos está demostrando que se mete por debajo de la puerta y entra, pero es lo que hay, creo que al final lo importante es que todos estamos vacunados y si alguno tenemos la mala suerte de que nos pase, en teoría la incidencia con la vacuna es menor".

GANAS DE DESCONECTAR: "Tenemos ganas de ir una semana a casa, yo desde le 3 de julio no he ido a mi residencia. Personalmente tengo ganas de ver a la familia y estar con ellos, pero es cierto que el tiempo pasa volando y cuando nos queremos dar cuenta estamos otra vez trabajando, y encantados por ello".

MENSAJE A LA AFICIÓN: "Les deseo una Feliz Navidad a todos los almerienses y a los seguidores de la UD Almería, una buena entrada del año y que nos sigan ayudando como lo están haciendo; espero que vivamos una segunda vuelta fantástica y maravillosa, todos cogidos de la mano".

¿ES RUBI NAVIDEÑO?: "He pasado por el proceso de que me encantaba la Navidad, me dejó de encantar y ahora de nuevo me gusta mucho. Cuando eres joven o pequeño a pocos no les gusta este tramo; cuando te haces un poco más mayor te da hasta pereza tanto compromiso, pero ahora lo que realmente valoras es ver a los tuyos y disfrutar de esos días, que al final las horas pasan pero sin tantas obligaciones, puede sestar tranquilo y disfrutar de la familia".