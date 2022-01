Rubi se sube por las paredes por tener que jugar ante el Cartagena: "Es injusto"

“Es injusto que tengamos que jugar el domingo”; así de claro y de rotundo se mostraba Rubi, entrenador del Almería, en su comparecencia ante el partido que tendrán que afrontar los rojiblancos este domingo día 2 de enero, a las 14 horas, frente al Cartagena, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, correspondiente a la vigésimo segunda jornada de la Liga SmartBank, primera del nuevo año y primera, también, de la segunda vuelta del campeonato.

El técnico argumentaba al respecto que “la semana que estamos viviendo es desastrosa, no es la que correspondería para preparar un partido de liga profesional sino una pantomima. Cada día aparecen nuevos casos de Covid y me he llegado a plantear suspender los entrenamientos. Actualmente no podemos disponer del cincuenta por ciento de la plantilla, y de esas bajas el ochenta por ciento es por Covid”. Seguidamente añadía que “Babic, por ejemplo, tenía que haber cumplido sanción en Lugo, pero como se suspendió el encuentro, la tiene que cumplir ahora… se nos está juntando todo en contra”.

Rubi reconocía que “hemos intentado que se aplazara el partido, pero la respuesta siempre ha sido la misma, que no. Incluso el Cartagena ha estado elegante diciendo que entendía la situación y que no tendría problema en no jugar si así se decidiera. Quiero darle las gracias públicamente”.

El entrenador del Almería puntualizaba que “estoy totalmente de acuerdo en que se haga todo lo posible por jugar, pero estamos en una situación excepcional y se tendría que haber actuado de otra manera. Es injusto que tengamos que competir así”.

En cualquier caso indicaba que “nos van a hacer jugar y haremos todo lo posible para intentar ganar”. En este sentido matizaba que “el trabajo psicológico es importante para que esta situación no nos afecte a nivel moral. Los soldados que me quedan en la plantilla lo están dando todo y lo darán todo en el partido para poder sumar los tres puntos”.

El apoyo de la afición, como así lo subrayaba, será fundamental en una cita en la que el Almería tendrá que tirar de épica porque encima viene “un extraordinario equipo que está súper bien trabajado”, como así catalogaba Rubi al Cartagena. Además, “cuenta con muy buenos jugadores, contrastados, de calidad y experiencia”, apostillaba.