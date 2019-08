'Jeque Mate'

Este no es el cuento de Caperucita. Tras no pocos rumores en veranos precedentes, durante la tarde-noche del miércoles, mientras Bernardo el utillero amenizaba con el tema Bésame mucho la cena del primer plantel en la concentración de Estepona, Alfonso García muñía con una comitiva de emisarios árabes la posible venta del club.

Ante la sorpresa de los empleados de la entidad, un séquito de varias personas, entre ellos numerosos abogados, aparecía en dos monovolúmenes en la sede de la entidad del Estadio de los Juegos Mediterráneos para reunirse con el empresario murciano al objeto de alcanzar un acuerdo por el 96% de las acciones, títulos que están en poder de su familia desde la ampliación de capital llevada a cabo por Guillermo Blanes en 2003 que lo convertía en presidente del Consejo de Administración.

Son 16 años de exitosa gestión deportiva en los que el club siempre ha estado en la LFP y que en las próximas horas podrían tocar a su fin si las partes oficializan una operación de compraventa adelantada por el periodista Juan Antonio Manzano (Onda Cero) y que según las fuentes consultadas por Diario de Almería se encontraba apalabrada al 100%.

La cantidad fijada para la operación de compraventa ronda los 20 millones de euros

Detrás de las negociaciones se encuentra el inversionista Turki Al-Sheikh, asesor de la corte real saudí que se encuentra hospedado en el lujoso hotel de La Envía Golf a la espera de cerrar con éxito un acuerdo cifrado en alrededor de 20 millones de euros (Alcorcón y Numancia se vendieron por 14 hace escasas fechas) con el compromiso de asumir la deuda (entre 5 y 7 millones de euros) y la variable de incluir un porcentaje para Alfonso García en el caso de que el equipo suba a Primera a medio plazo.

Corona, que regresó de forma precipitada junto al presidente del ‘stage’ de pretemporada, ejerció de cicerone para los interesados mostrándoles las instalaciones del Juegos Mediterráneos en la Vega de Acá y el propio Alfonso se puso en contacto durante la jornada del jueves con el alcalde de la capital (está fuera), Ramón Fernández Pacheco, para trasladarle los detalles de las conversaciones y la intención del magnate árabe de retomar el proyecto de construcción de la Ciudad Deportiva. A las doce del mediodía hay concertada una reunión con Juanjo Alonso, que ejerce de alcalde en funciones de la Corporación municipal.

El afamado despacho de abogados Garrigues Walker ejerce de intermediaro representando los intereses de Alfonso García y consignatarios de ambas partes almorzaban a mediodía en el restaurante Casa Sevilla para acabar de pulir los flecos del acuerdo tras darle el visto bueno a los avales presentados y depositar la cantidad estipulada en un banco de la capital. Todo queda a expensas de la firma hoy en una notaría del Paseo, donde las partes están citadas a las 14:00 horas.

En una entrevista concedida a Diario de Almería el domingo pasado, Alfonso García reconocía ya que tras 16 años al frente de la gestión “ya no tenía mono de fútbol”: “Si hay alguien que venga con una capacidad económica superior a la mía para hacer cosas más importantes en Almería, no tengo inconveniente en apartarme, pero si no llega, lógicamente tendré que seguir haciendo lo máximo que pueda. Si hay posibilidad de un inversor extranjero o nacional que tenga capacidad para hacer un equipo más grande, la Ciudad Deportiva y que el Almería crezca como club, no tengo problemas en venderlo. Ahora, que vengan para desintegrar al equipo y vender futbolistas como ha habido ejemplos, jamás lo haría”.

Esas declaraciones cobran sentido ahora ante la incertidumbre que se ha generado entre los empleados del club, pues la idea de los nuevos propietarios pasa por desembarcar con su propio equipo para casi todas las áreas del club, desde la dirección deportiva al cuerpo técnico (traerían nuevo staff) pasando por el departamento de comunicación o la propia Fundación.