Ana García, Miss Almería por derecho propio.

Su físico, belleza y personalidad la convierten en una de las favoritas para el próximo certamen de Miss World Spain. Ana García Segundo estudia derecho y fue descubierta por el experimentado cazatalentos de modelos, Paco Wandosell. La actual Miss World Almería aspirará a convertirse en la más guapa de España el próximo 25 de julio en el certamen a nivel nacional, que será en Marina D’or, Oropesa del Mar, Castellón.

La modelo explica que la oportunidad surge gracias a Paco Wandosell, cazatalentos de misses: “Estuvo buscándome. Estuvimos hablando por teléfono y no estaba muy convencida, pero en cuanto nos tomamos un café y vi toda la experiencia que tiene y la seguridad que me transmitió, no tuve más dudas. Sin él jamás me hubiera atrevido a dar el paso. El apoyo de mi familia y mi gente también ha sido un gran empujón para mí”.

La joven nunca se ha presentado antes a un certamen de belleza y explica el motivo de presentarse a este concurso: “Me hace ilusión vivir la experiencia, conocer gente y poder representar a mi ciudad. Me atrae mucho el lema del certamen Belleza con un propósito. ya que ya no solo se busca belleza exterior si no que quieren a alguien que cree conciencia social. Eso me parece muy bonito”.

Ana García nunca había realizado trabajos de moda a nivel profesional y espera que “este certamen me abra muchas puertas”. La modelo está muy tranquila con Wandosell porque “ha sacado a muchas mises y la experiencia que tiene me hizo tenerlo claro. Es una persona que te transmite seguridad y hace creerte capaz de lograr lo que te propongas”.

A la joven le gusta mucho el mundo de la moda y “poder dedicar mi tiempo a ello me entusiasma mucho”. Además, tiene un objetivo claro: “Espero hacerlo lo mejor posible para dejar a mi ciudad donde se merece. Quiero disfrutarlo y exprimirlo al máximo. Creo que puede aportarme muchas cosas bonitas”.

La joven tiene muy claro que le gustaría dedicarse al mundo de la moda, pero quiere “poder compaginarlo con mi carrera que es para lo que estudio y lo que realmente me apasiona”. García detalla lo que le puede beneficiar y perjudicar en el certamen: “Creo que soy una persona muy extrovertida, me lo tomo todo con mucha positividad y eso es importante. Como defecto resaltaría mi inexperiencia en este tipo de concurso. Ahora mismo para mi es toda una sorpresa y quiero estar bien preparada”.

La almeriense ya ha podido ver a algunas de sus rivales: “Es un certamen en el que hay mucho nivel. Hay chicas que son auténticas bellezas y muy preparadas”. Pero ella también está trabajando duro para estar a un gran nivel: “Hago mucho deporte y he dado clases de modelaje con una chica de aquí de Almería. En temas de actitud y protocolo, estoy trabajando con Paco Wandosell, que es un experto”.