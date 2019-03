Casa Joaquín recibe el premio de la Academia Andaluza de la Gastronomía.

Después de tres días de intensa actividad, la Academia Andaluza de la Gastronomía y el Turismo ha cerrado hoy su estancia en Almería con el acto de entrega de los sextos Premios Andalucía de Gastronomía. Una ceremonia que se ha desarrollado en la Alcazaba de Almería, con la presencia de numerosas autoridades, académicos y profesionales de la gastronomía, y donde han sido premiados Paco Morales, del restaurante Noor (Córdoba), la crítica gaditana Paz Ivison, la Cátedra de la Gastronomía de Andalucía, con sede en Córdoba, y Joaquín López de Casa Joaquín (Almería).

La entrega ha contado con la presencia, entre otras autoridades, del alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, que ha sido el encargado de clausurar el acto con palabras de reconocimiento a todos los premiados y también a la importancia que tiene la gastronomía para la ciudad. “La gastronomía es, sin duda, la forma más elaborada de esa hospitalidad que ha caracterizado siempre a Almería como ciudad mediterránea, luminosa y abierta. Una hospitalidad que este año ha cobrado forma como Capital Gastronómica de España”, ha dicho.

El alcalde también ha asegurado que “para Almería, ser capital gastronómica no es un fin, sino un medio de proyectar a toda España la vocación por la excelencia que supone el reto de asumir ser la capital gastronómica del país donde mejor se come en todo el mundo. Y también es el mejor medio para situar a Almería dentro del mapa español de ciudades a las que merece la pena no sólo ir, sino también volver”.

Tampoco han faltado palabras de agradecimiento tanto a la Academia, por elegir Almería, como a los premiados. “Quiero felicitar a los premiados, que a partir de hoy también son embajadores para toda Andalucía del espíritu que anima nuestra capitalidad gastronómica y que se explica y se resume muy bien en nuestro lema, que es El gusto por compartir. Un impulso compartido que es también una forma de entender la vida y que es el modo en que los almerienses sabemos mezclar calidad y calidez”, ha destacado Fernández-Pacheco.

En la misma línea, la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha subrayado que “Andalucía exporta salud al mundo, con un crecimiento del 7% en el mes de enero, con una producción de calidad y con valores medioambientales y sostenibles puesto que el 43% es de producción ecológica”.

Por su parte, el presidente de la Academia Andaluza de la Gastronomía y el Turismo, Fernando Huidobro, ha puesto en valor la labor de la institución, “saliendo a la calle y comprobando el amor a la gastronomía de los profesionales, que trabajan codo con codo”, con unos premios “cuyo seguimiento demuestra que estamos haciendo muchas cosas bien”, y que, como bien expresa el lema de la Academia, “vienen a dar razón, criterio y esplendor a la gastronomía y el turismo andaluz”.

Premiados

El primer galardonado en recoger su distinción ha sido Rafael Jordano, presidente de la Cátedra de la Gastronomía de Andalucía, “que recibimos con más ilusión si cabe en el décimo aniversario de la creación” y que, acompañado por Julieta Mérida, vicerrectora de Posgrado e Innovación Docente de la Universidad de Córdoba, ha realizado una defensa de la Denominaciones de Origen, como elementos “de reconocimiento de máxima calidad diferenciada”.

Joaquín López, de Casa Joaquín, junto con su hermana y con la presencia de su madre entre los asistentes, ha recogido la distinción otorgada por la Academia. Parco en palabras, han sido otros quienes han elogiado su compromiso con la calidad, con el producto fresco y con la atención que caracteriza a este restaurante imprescindible de la capital.

Por su parte, la crítica gastronómica Paz Ivison ha afirmado “que la gente, el paisaje y la gastronomía de Almería no se parece en nada a nadie, por lo que os pido que no cambiéis”. Por último, Paco Morales, de restaurante Noor, ha pedido a todos el esfuerzo “de apoyar a la gente deslocalizada, a aquellos que emprenden, que arriesgan en lugares donde no es tan fácil llegar”.

Antes de la degustación final que ha cerrado el paso de la Academia Andaluza de la Gastronomía y el Turismo en Almería, la ceremonia se ha cerrado con un reconocimiento a todos los establecimientos, restaurantes y chefs que han colaborado en este encuentro de tres días en la provincia.